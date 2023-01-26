Van'da kurulan şirketlerin sermayesi 755,3 milyon TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2022 Ocak-Aralık arasında kurulan ve kapanan şirket verilerine göre yılın 12 ayında Van'da 770 şirket kuruldu. Van'da kurulan şirketlerin toplam sermayesinin 755,3 milyon TL olduğu açıklandı.

2022 yılında şirket kurulum sermayesi Van'da 755,3 milyon, Erzurum'da 401,4 milyon, Elazığ'da 485,2 milyon, Malatya'da 647,5 milyon, Ağrı'da 295,0 milyon, Muş'ta 334,4 milyon, Iğdır'da 197,1 milyon, Bingöl'de 86,6 milyon, Ardahan'da 28,3 milyon, Bitlis'te 229,7 milyon, Hakkâri'de 156,3 milyon, Kars'ta 85,7 milyon, Erzincan'da 114,4 milyon ve Tunceli'de 22,3 milyon TL olarak aktarıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Ocak - Aralık 2022 sürecinde en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 579 şirketle Malatya, 397 şirketle Elazığ, 381 şirketle Erzurum izlemişti.

Ocak - Aralık döneminde Ağrı'da 186, Erzincan'da 118, Bitlis'te 219, Muş'ta 145, Iğdır'da 114, Bingöl'de 120, Hakkâri'de 110, Kars'ta 66, Tunceli'de 38 ve Ardahan'da 20 şirket kuruldu. Verilere göre Aralık ayında Van'da 70 şirket, 35 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda Van'da 10 şirket tasfiye olurken, 8 şirket, 22 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

2022 Ocak-Aralık döneminde Van'da 770 şirket, 16 kooperatif, 382 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 68 şirket, 7 kooperatif ise tasfiye oldu. Bu dönemde Van'da 62 şirket, 6 kooperatif ve 157 Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi ise kepenk indirmişti. 2022 Ocak-Aralık döneminde bölge illeri Bitlis'te 219 şirket, 2 kooperatif, 56 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 16 şirket, 3 kooperatif tasfiye oldu.

Yine Bitlis'te bu dönemde 17 şirket 6 kooperatif, 46 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapanmıştı. Hakkâri'de 12 aylık dönemde 110 şirket, 4 kooperatif, 49 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 5 şirket ise bu dönemde tasfiye oldu. Hakkâri'de bu süreçte 4 şirket, 3 kooperatif. 22 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta 12 aylık süreçte 145 şirket, 4 kooperatif, 44 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 16 şirket, 9 kooperatif tasfiye oldu. Muş'ta 2022 yılında 25 şirket, 8 kooperatif, 15 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi.

Van Bölge Gazetesi