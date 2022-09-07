Van'da kömür ve odun fiyatları cep yakacak

Doğalgaza zam yapılmasının ardından Van'da kömür ve odun fiyatları da giderek artmaya devam ediyor. Son dönemlerde artan fiyatlardan odun ve kömür de nasibini aldı.

Bir ton odunun fiyatı 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında değişirken, bir ton kömürün fiyatı ise 7 bin ile 7 bin 500 TL arasında değişiyor. Döviz kurundaki artış ile üretimin geçen yıllara göre azalması nedeniyle, artan fiyatlardan odun ve kömür de nasibini aldı.

Doların seyrine göre fiyatlarda artış yaşanırken, yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşlar Şırnak kömürüne yöneliyor. İthal kömürün ton fiyatı 7 bin 500 TL'yi bulurken, hem satıcılar, hem de vatandaş kara kara düşünüyor. Dolardaki artış sebebiyle fiyatları artan ithal kömürlerle birlikte odun fiyatları da arttı. Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin ile 5 bin liradan satışı yapılan ithal kömür, bu yıl 7 bin ile 7 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Kış mevsiminin girmesiyle ithal kömürün ton fiyatının 8 bin liraya dayanması beklenirken, alım gücü her geçen gün düşen vatandaşlar ise, kara kara düşünmeye başladı.

Ayı şekilde geçtiğimiz yıl tonu 750 TL ile bin liradan sezonu kapatan odun bu yıl ise 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında satılmaya başlandı. Gelen zamlarla birlikte odun ve kömür satışı yapanlar satış yapamaz duruma gelirken, vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşlar Şırnak kömürüne yöneliyor. Bu yıl gelen zamlarla birlikte vatandaşlar soğuk kış günlerini nasıl geçireceklerini düşünürken, kömür ve odun satıcıları ise, işsizlikten dert yanıyor. Eylül başında doğalgaz ve elektriğe zam geldiği gibi ısınma için alternatif olarak kullanılan kömür ve odun gibi ürünlerin fiyatları da arttı.

Van'da geçtiğimiz yıllarda tonu 3 bin liradan işlem gören kömür fiyatları bu yıl 7 bin ile 7 bin 500 TL arasında işlem görüyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşların kışın ısınmak için kullandığı odun ve kömür fiyatın da olağanüstü artış yaşanırken, son dönemlerde artan fiyatlardan odun ve kömür de nasibini aldı. İthal ve Şırnak kömürü alamayan vatandaşlar, uygun fiyata satıldığı için yardım kömürüne yönelirken, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise, topladıkları odun ve tezekle kışı geçirmeye çalışacak. Sobalı daire yerine doğalgazlı ev arayan vatandaşlar ise, kiraların 5 bin TL'yi bulması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Bölgegazetesi