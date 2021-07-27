Van'da kimyasal gübre kullanmadan sarımsak üretildi

Van'da organik tarım uygulanarak kimyasal gübre kullanılmadan sarımsak üretimi yapıldı. Genç kadın girişimci Dilara Şahar, birçok kişinin olumsuz görüşüne rağmen bu işi başardıklarını dile getirdi.

EKONOMİ 27.07.2021, 12:10
Van'da kimyasal gübre kullanmadan sarımsak üretildi

Ata tohumu yerli Taşköprü sarımsağını Van'a getirerek bir ilke imza atan girişimci Dilara Şahar, 10 dönüm araziye ektiği sarımsakların hasadına yaklaşık 25 çalışanıyla başladı. Genç kadın girişimci Dilara Şahar konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken hem mutluydu, hem de gelecek adına umutluydu.

Genç Kadın girişimci Dilara Şahar yaptığı açıklamada, "Kendimize ait arazide sarımsak ekmeye karar verdik. Birçok kişi olmaz yetişmez demesine rağmen biz kararımızı uyguladık. Şimdi Van'da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Olmaz yetişmez diyenlere de yaptığımız hasatla elde ettiğimiz ürünle Van'da da bu işin yapılabildiğini gösterdik. Bu yıl deneme amaçlı 10 dönüm araziye ektiğimiz organik Taşköprü sarımsağı ekimini gerçekleştirdik ve ilimizde yetiştirilebileceğini bugün yaptığımız hasatla da görmüş olduk. Tamamıyla organize ve makinalı tarım uygulamaları kullanılarak ekimini özel geliştirilmiş olan sarımsak dikim makinasıyla yaptık. Normalde sarımsak dikimi ülkemizde dişler halimde elle dikilmektedir. Ama biz dikimi tamamıyla insan eli değmeden makinayla gerçekleştirdik. İlk denenmemize göre hasadın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim ilk deneyimim olduğu için verim hakkında tahmin yürütememekteyim, burada asıl amacımız çok yüksek verimden ziyade organik ve güvenilir ürünü elde etmek ve halkımıza sunmaktır" dedi.

Şahar, sözlerine devamla, "Bizim ürünümüzün en büyük özelliği içindeki aramasının yüksek olması ve raf ömrünü dışarıdan ithal edilen Çin ve İran sarımsağından daha uzun ömürlü olması ve doğal ortamda kolaylıkla depolanabilmesidir. Bilindiği gibi sarımsak antibiyotik deposu ve ilaç sanayinde de ciddi şekilde kullanılmaktadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda eğer gerekli desteği bulursak bunu büyüterek, Van'da kaliteli sarımsak üretimini gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle belki de tarımsal alanda bir çok kadın girişimcinin de önünü açmış olacağız" dedi.

Genç kadın girişimci Dilara Şahar hedefinin sarımsakla birlikte farklı ürünleri de üretmek olduğunu, bu çerçevede araştırmalar ve çalışmalar yaptığını dile getirdi. Van Bölge Gazetesi

#Dilara Şahar
Yorumlar (1)
Vatandaş 3 saat önce
Elinize emeğinize sağlık başarılar
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