Van'da Kahvaltı Salonları Denetlendi

Van'da kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmelerde 'fahiş fiyat' ve 'hijyen' denetimi yapıldı.

EKONOMİ 02.10.2021, 11:27 02.10.2021, 11:38
Van'da Kahvaltı Salonları Denetlendi

Kentin önemli değerlerinden olan Van Kahvaltısı ile ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ortak denetim yaptı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kahvaltıcılar Sokağı başta olmak üzere kent genelindeki kahvaltı işletmelerini tek tek gezen ekipler, spekülatif fiyat uyguladığı ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını hedefleyen ve gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

#van kahvaltısı
Yorumlar (3)
0665 18 saat önce
van ın yuz karaları... karakoy esnafı gıbı gelenı gıdenı zorla cagırıyolar
aynı sorun edremıt te de yasanıyor yolda yuruyemez olduk..
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WTF 16 saat önce
Eskiden giderdim şimdi nefret ediyorum bunlardan,sokaktan geçemiyorsun,neredeyse başımıza çıkıyorlar palyaçolar .!
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Tamam 8 saat önce
Eski kahvaltı yok, %90 an market ürünlerini van kahvaltısı diye 50 liradan kilitliyorlar
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