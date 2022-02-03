Van'da ithalat ve ihracat arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Bu verilerine göre, ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,5 azalarak 49 milyar 879 milyon dolardan, 46 milyar 133 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Aralık döneminde yüzde 77,3 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,0'a yükseldi.

‘İthalat arttı’

Van'da 2020 yılında 18 milyon dolarlık ithalat yapılırken, 2021 yılında bu oran 22 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında 1,4, Şubat’ta 1,7, Mart’ta 1,6, Nisan’da 2,2, Mayıs’ta 1,5, Haziran’da 1,8, Temmuz’da 1,3, Ağustos’ta 1,9, Eylül’de 2,3, Ekim’de 2,4, Kasım’da 2,3 ve Aralık’ta 1,9 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

‘İhracat azaldı’

Van'da 2020 yılında 25 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu sayı 2021 yılında 28 milyon dolara yükseldi. Ocak'ta 2,1, Şubat’ta 2,2, Mart’ta 2,1, Nisan’da 2,3, Mayıs’ta 1,5, Haziran’da 2,6, Temmuz’da 2,1, Ağustos’ta 2,3, Eylül’de 3,0, Ekim’de 2,3, Kasım’da 2,7, Aralık’ta 2,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL