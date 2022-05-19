Van'da inşaat sektörünün beklediği fuar kapılarını açtı

Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından 10’uncusu düzenlenen 'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' kapılarını ziyaretçilerine açtı.

EKONOMİ 19.05.2022, 18:51 19.05.2022, 23:36
Van'da inşaat sektörünün beklediği fuar kapılarını açtı

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Ortadoğu'da sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen 'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' kapılarını ziyaretçilerine açtı.

19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve sektör temsilcileri katıldı. Kurdele kesiminin ardından katılımcılar stantları tek tek gezerek firma yetkililerine hayırlı kazançlar dilediler.

Fuarda bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bir kentin kalkınmasının en önemli araçlarından birinin fuar ve kongre merkezleri ile o kentin fuar yapabilme kapasiteleri olduğunu ifade etti.

E-ticaret ile beraber e-fuarcılığın da kentte yerini almaya başladığının altını çizen Takva, “Umuyor ve diliyoruz ki, bu dünyadaki yeni değişen trende biz Van şehrini de taşımış olacağız. 2015 yılında başladığımız fuarlarda, aradan geçen 7 yıl süreç içerisinde geldiğimiz aşama, gerçekten bölge ve kent açısından oldukça kıymetli. Bugün fuarın onuncusunun açılışını gerçekleştirdik. Yılda ortalama 15 civarında fuar kapasitesine ulaşmış bir şehir. Bugün 70’e yakın stant gezdik ve teknik olarak 110’a yakın markanın sergilendiği bir fuar. Dolu dolu ve neredeyse boş alanımız yok. İlgili sektörlerin mutlaka birkaç gün içerisinde bu fırsatı kaçırmamalarını, buradaki yenilikçi yaklaşımları, kentin inşaat imalatında kullanmalarını temin edecek bir yaklaşım içerisinde olmalarını bekliyor ve herkesi davet ediyorum” dedi.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ise fuarcılığın kentin tanıtımında çok kıymetli ve değerli olduğunun altını çizerek, “Bir kentte birden fazla fuar yapılması, o kentin gelişmişliğini gösteriyor. Bizler de yıllardır ilimizin kalkınması için mücadele ediyoruz. Yeni alanlar açılıyor, yeni sektörler gelişiyor. Bunların tanıtılması lazım. Bu da fuarcılıkla oluyor.

Fuar ilimizde oturdu, ilimiz de güzel gelişim kaydetti. Korona virüs pandemisi nedeniyle bir kesintiye uğradı ama pandemi etkisinin bitmesiyle beraber fuarcılık, tekrar eski ahengine dönmeye başladı. Neredeyse 10 günde bir fuar yapmaya başladık. Bu da ilimize olan ilgiyi, Van OSB’ye olan teveccühü gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz de tüm kamu kurumlarıyla birlikte işletmemizi daha da güzelleştirip, daha da büyütüp ilimize, bölgemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu duygularla buradaki katılımcı bütün firmalara hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuar Koordinatörü Yakup Karael de, “Fuarımız bölgeye hitap eden, inşaat sektöründeki bütün segmentlerin katıldığı bir fuardır. Malatya, İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Siirt gibi birçok ilden katılan firmalar var. İnşaat sektörü adına Van’da iyi bir potansiyeli yakalamış bulunuyoruz. Gerek katılımcıların gerek ziyaretçilerin gelip fuarımızı görmelerini istiyoruz. Burada güzel bir kampanya var. Bu kampanyadan vatandaşlarımızın faydalanmaları için onları fuarımıza davet ediyoruz” diye konuştu. Firma yetkilileri ise ilk gün olması hasebiyle katılımın iyi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

#Expo Fuar A.Ş.
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