Van'da ikinci el mobilyaya rağbet arttı
Son zamanlarda piyasada artan fiyatlar nedeniyle Van'da ikinci el mobilya ve beyaz eşya alım satımına rağbet arttı. Vatandaşlar ihtiyaçlarını daha ucuza alabilmek için ikinci el eşya satan stokçuların yolunu tuttu.
Son zamanlarda piyasada artan fiyatlar nedeniyle Van'da ikinci el mobilya ve beyaz eşya alım satımına rağbet arttı. Vatandaşlar ihtiyaçlarını daha ucuza alabilmek için ikinci el eşya satan stokçuların yolunu tuttu.
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