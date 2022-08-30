Van'da ihracat ve ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Temmuz ayında ihracatın 1,2 milyon dolar, ithalatın ise 0,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri illerinde Van ve Muş'ta ihracatın azaldığını açıkladı.

Van'da ihracat %36,9 azalarak 1,2 milyon dolar, ithalat %64,5 azalarak 0,6 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %21,8 azalarak 8,8 milyon dolar, ithalat %132,1 artarak 19,5 milyon dolar oldu.

Bitlis'te ihracat %77,8 artarak 0,9 milyon dolar, ithalat %709,9 artarak 0,2 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %102,9 artarak 6,9 milyon dolar, ithalat %19,4 artarak 7,4 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat %41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinin dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Temmuz ayında Van'da ihracat %36,9 azalarak 1,2 milyon dolar, ithalat %64,5 azalarak 0,6 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %21,8 azalarak 8,8 milyon dolar, ithalat %132,1 artarak 19,5 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %77,8 artarak 0,9 milyon dolar, ithalat %709,9 artarak 0,2 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %102,9 artarak 6,9 milyon dolar, ithalat %19,4 artarak 7,4 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT VE İTHALAT AZALDI

Bölgede ihracat ve ithalatın tek azaldığı il olan Van'da Temmuz ayında ihracat %36,9 azalarak 1,2 milyon dolar olurken, ithalat %64,5 azalarak 0,6 milyon dolar oldu. Muş'ta ihracat %21,8 azalarak 8,8 milyon dolar olurken, ithalat %132,1 artarak 19,5 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %77,8 artarak 0,9 milyon dolar olurken, ithalat %709,9 artarak 0,2 milyon dolar olurken Hakkâri'de ise ihracat %102,9 artarak 6,9 milyon dolar olurken, ithalat %19,4 artarak 7,4 milyon dolar oldu.

Bölgegazetesi