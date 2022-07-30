Van'da ihracat azaldı, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Haziran ayında ihracatın 1,8 milyon dolar, ithalatın ise 2,0 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri illerinde bir tek Van'da ihracatın azaldığını açıkladı.

Van'da ihracat %33,2 azalarak 1,8 milyon dolar, ithalat %16 artarak 2,0 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %33,8 artarak 11,4 milyon dolar, ithalat %79,5 artarak 30,4 milyon dolar oldu.

Bitlis'te ihracat %4,9 artarak 1,3 milyon dolar, ithalat %9,3 azalarak 0,07 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %52,3 artarak 11,0 milyon dolar, ithalat %8,9 artarak 8,6 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat %39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinin dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Haziran ayında Van'da ihracat %33,2 azalarak 1,8 milyon dolar, ithalat %16 artarak 2,0 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %33,8 artarak 11,4 milyon dolar, ithalat %79,5 artarak 30,4 milyon dolar oldu. Bitlis'te %4,9 artarak 1,3 milyon dolar, ithalat %9,3 azalarak 0,07 milyon dolar olurken, Hakkâri'de %52,3 artarak 11,0 milyon dolar, ithalat %8,9 artarak 8,6 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI

Bölgede ihracatın tek azaldığı il olan Van'da Haziran ayında ihracat %33,2 azalarak 1,8 milyon dolar olurken, ithalat %16 artarak 2,0 milyon dolar oldu.

Muş'ta ihracat %33,8 artarak 11,4 milyon dolar olurken, ithalat %79,5 artarak 30,4 milyon dolar oldu.

Bitlis'te ihracat %4,9 artarak 1,3 milyon dolar olurken, ithalat %9,3 azalarak 0,07 milyon dolar oldu.

Hakkari'de ihracat %52,3 artarak 11,0 milyon dolar olurken, ithalat %8,9 artarak 8,6 milyon dolar oldu.

Bölgegazetesi