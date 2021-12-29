Van'da hayvancılık hibe destekleri ile gelişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında desteklemeye uygun görülen Çatak İlçesi Derebaşı Mahallesi'nde %50 hibeli 300 baş kapasiteli ağıl projesi tamamlanarak faaliyetine başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında desteklemeye uygun görülen Çatak İlçesi Derebaşı Mahallesi çiftçilerinden Mehmet Selim Aydoğan'a ait %50 hibeli 300 baş kapasiteli ağıl projesi tamamlandı. Verdiği hibe desteklerle bölgedeki tarım ve hayvancılığa önemli destekler veren Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için yeni ahır-ağıl projelerini tek tek tamamlıyor. Nüfusunun büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Van'da tarımsal ve hayvansal üretim, devlet desteğiyle artarak devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çatak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk, "İlçemizde hayvancılık faaliyetlerinin daha hijyenik şartlarda yapılabilmesi için çiftçilerimizin teşvik edilmesinde Bakanlığımızın destekleri büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda Bakanlığımızın verdiği destekler ile hijyenik şartlara uygun birçok ahır ve ağıl projesi tamamlanarak hayvancılığın büyümesine katkı sağlandı. Çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi.

bölgegazetesi