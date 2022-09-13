Van'da hangi ilçede kaç konut yapılacak? TOKİ açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal konut projesine ilişkin yerler ve kontenjanlar belli oldu.

Yüzyılın en büyük projesi olan sosyal konutlara ilişkin detaylar birer birer belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de açıkladığı proje kapsamında sosyal konutların nerelere yapılacakları belli oldu.

Türkiye'nin 81 iline yapılacak olan sosyal konutlar milyonlarca vatandaşın barınmasına imkan sağlayacak. Oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. İki yıl içinde tamamlanacak konutlar vasıtasıyla konutlardaki fiyat ve kira artışları da hız kesecek.

5 yıl içerisinde toplam 500 bin konut yapımını kapsayan projede ilk iki yıl içerisinde 250 bin konut inşa edilecek.

VAN'DA 3 BİN 200 KONUT YAPILACAK

TOKİ Van merkezde 480, İpekyolu'nda 650, Edremit'te 400, Erciş'te 830, Gevaş'ta 189, Muradiye'de 133, Çaldıran'da 118, Özalp'ta 400 olmak üzere toplamda 3 bin 200 konut yapacak.

KONUTLARIN FİYATLARI

Toplamda 609 bin lira fiyata sahip olacak olan 2+1 konutların aylık taksitleri 2 bin 280 liradan başlayacak.

Toplam 850 bin lira fiyata sahip olacak olan 3+1 konutların aylık taksitleri ise aylık 3 bin 187 liradan başlayacak.

Ödemeler 240 ay vadede yapılacak.