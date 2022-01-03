Van'da halk ekmeğe zam…

Tuşba ve Edremit ilçelerinde yoğunlukla satılan halk ekmeğe zam geldi. Artan maliyetlerden dolayı ekmeğe gelen yeni zamla birlikte halk ekmek de bundan sonraki süreçte 2 liradan satılacak. İlçelerde daha önce 1 lira 60 kuruştan satışa sunulan 210 gramlık halk ekmek bundan böyle 2 liradan satılacak.

Halk ekmek zammına tepki gösteren vatandaşlar, "Alım gücümüz her geçen gün düşüyor. Gıda ürünlerine ciddi anlamda zam yapıldı. Bunun yanında elektrik, su ve doğalgaza büyük oranda zam geldi.

Şuanda en yüksek fiyattan su tüketen 5 ilden biriyiz. Elektrik faturaları zaten cebimizi yakıyor. Gıda ürünlerine her gün zam geliyor. Bunlar yetmezmiş gibi ekmeğe de zam yapıldı.

Daha önce 1 lira 60 kuruştan aldığımız halk ekmeğe zam yaparak 2 liraya çıkardılar. Ekonomik krizden geçtiğimiz bugünlerde fiyatların düşürülmesini istiyoruz. Alım gücümüz düşük olduğu için halk ekmek alıyoruz. Halk ekmeğe de yapılan zam bizleri ciddi anlamda sarsıyor. İnşallah yapılan zam geri çekilir diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Bölgegazetesi