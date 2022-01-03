Van'da halk ekmeğe zam…
Van'da artan maliyetlerin ardından halk ekmeğe de zam yapıldı. Daha önce 1 lira 60 kuruştan satılan ekmek bundan sonraki süreçte 2 lira olarak satışa sunuluyor.
Tuşba ve Edremit ilçelerinde yoğunlukla satılan halk ekmeğe zam geldi. Artan maliyetlerden dolayı ekmeğe gelen yeni zamla birlikte halk ekmek de bundan sonraki süreçte 2 liradan satılacak. İlçelerde daha önce 1 lira 60 kuruştan satışa sunulan 210 gramlık halk ekmek bundan böyle 2 liradan satılacak.
Halk ekmek zammına tepki gösteren vatandaşlar, "Alım gücümüz her geçen gün düşüyor. Gıda ürünlerine ciddi anlamda zam yapıldı. Bunun yanında elektrik, su ve doğalgaza büyük oranda zam geldi.
Şuanda en yüksek fiyattan su tüketen 5 ilden biriyiz. Elektrik faturaları zaten cebimizi yakıyor. Gıda ürünlerine her gün zam geliyor. Bunlar yetmezmiş gibi ekmeğe de zam yapıldı.
Daha önce 1 lira 60 kuruştan aldığımız halk ekmeğe zam yaparak 2 liraya çıkardılar. Ekonomik krizden geçtiğimiz bugünlerde fiyatların düşürülmesini istiyoruz. Alım gücümüz düşük olduğu için halk ekmek alıyoruz. Halk ekmeğe de yapılan zam bizleri ciddi anlamda sarsıyor. İnşallah yapılan zam geri çekilir diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Bölgegazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|18
|31
|8. Brighton
|19
|27
|9. Wolverhampton
|18
|25
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10