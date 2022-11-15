Van'da ekmeğe zam mı geliyor? Vatandaş ekmek fiyatlarından şikayetçi

Van'da 210 gramı 2 lira 50 kuruştan daha önce satılan ekmek fiyatı artan maliyetlerle birlikte 3 lira 50 kuruşa yükselmişti. Kentteki fırıncılar maliyetin yine kendilerini kurtarmadıklarını gerekçe göstererekten yeniden zam talebinde bulunacak. 210 gramlık ekmeğin en az 4 lira 50 kuruşa yükseltilmesi gerektiğini belirten fırıncılara vatandaştan tepki gecikmedi. Ekmeğe gelen zammı eleştiren vatandaşlar görüşlerini WanHaber'e aktardı. İşte Vanlıların ekmek fiyatları hakkındaki düşünceleri...