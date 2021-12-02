Van'da ekmeğe zam!
Van'da ekmeğe zam geldi.
Van'da geçtiğimiz haftalarda uygulanan zamla birlikte 1.80 liradan satılan 210 gram ekmeğe yeni bir zam geldi. Bugün itibariyle 1.80 liradan satılan ekmeğe 70 kuruş zam geldi. Böylece zamla birlikte 210 gram ekmeğin satış fiyatı 2.50 liraya yükseldi. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Van Fırıncılar Odası Başkanı Osman Tuncil, zam haberini doğruladı.
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