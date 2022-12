Van'da ekmeğe zam geldi!

Geçtiğimiz gün asgari ücrete verilen zam sonrası Van'daki fırıncı esnafı harekete geçti. Van'da 3 lira 50 kuruşa satılan 200-210 gram ekmeğin fiyatı asgari ücrete verilen zam sonrası bir anda 4 liraya yükseldi.

Konuyla alakalı bir açıklama yapan Van Lokantacılar ve Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, kent genelinde pide ekmeğin fiyatının 4 liraya yükseldiğini duyurdu. Işık açıklamasında; "Bildiğiniz üzere şu anda Türkiyenin en ucuz ekmeğini Van esnafı satmaktadır. Çoğu illerde aylardır 200-210 gram ekmek 4 TL'ye satılmaktadır. Şu an itibariyle de bazı illerde 200 veya 210 gram ekmek 5 TL'ye satılmaktadır. Geriye kalan çoğu ilde 5 TL için talepte bulunmuştur. Gelen elektrik, doğalgaz faturaları esnafımızın belini bükmüştür. Bunun yanında kiraların yükselmesi, asgari ücretin 8500 TL olması, örneğin 120 TL olan mayanın 370 TL olması ve ekmek üretimindeki 20'ye yakın gider kaleminin hergün artması ekmek maliyetini artırmaktadır. Anayasada belirtildiği gibi ssnafı koruyup, kollayıcı tedbirlerin bir an önce alınması gerekir. Bu gerek un, maya gerekse doğalgaz, elektrik gibi giderlerin esnaf için daha ucuz hale getirilmesi gerekmektedir. Van esnafının daha fazla fedakarlık yapacak gücü kalmamıştır. Bu fiyat talebinde bulunulurken her zaman olduğu gibi yine vatandaşımız düşünülerek bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bugün itibariyle 210 gram somun ekmek, 200 gram pide ekmek 4 TL olmuştur." ifadelerine yer verdi.