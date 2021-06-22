Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi

Van'da otomatik kepenk üretimi yapan 3 girişimci tarafından dünya standartlarına uygun olarak üretilen lüks yat, önümüzdeki günlerde suya indirilecek.

EKONOMİ 22.06.2021, 11:35 22.06.2021, 12:04
Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde otomatik kepenk ve birçok iş kolunda üretim yapan firma, korona virüs nedeniyle izole bir hayat yaşamak isteyenlerin taleplerini yerine getirdi. Bu kapsamda firma yetkilileri, 2011 yılında meydana gelen Van depreminin ardından ara verdikleri yat üretimine gelen talep üzerine yeniden başladı. Girişimciler dünya standartlarına uygun uzun yıllarca korozyona dayanıklı alüminyum malzeme kullanarak lüks bir yat üretti. Üretilen lüks yat yakın zamanda Van Gölü'nün sularıyla buluşacak.

“Yüzlerce yıl denizlerde korozyona uğramadan dayanabiliyor”
Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan girişimci Metin Öztopçu, yatın malzemesinde kullanılan alüminyumunun havacılık ve denizcilikte kullanıldığını belirtti. Üretilen yatın dünya standartlarına uygun olduğunu ve Türkiye’de bu şekilde üretim yapan iki firmadan biri olduklarını ifade eden Öztopçu, “Van depreminden önce fiber yat yapmıştık. Tabi deprem dolayısıyla üretimi bırakmak zorunda kaldık. Bu yıl ise ilk defa bir alüminyum yat yaptık. Türkiye’de bu yatı üreten ikinci bir firmayız. Daha önceden fiber ve saç tekneler yapılıyordu. Fiber tekneler petro kimya ürünler oldukları için sağlığa zararlı ve yanıcı özelliği bulunmaktadır. Saç malzeme ise korozyona dayanıklı olmadıkları için yıldan yıla erimekte ve bakımları da zordur. Bu yatta kullandığımız alüminyum ise havacılık ve denizcilikte kullanılan bir üründür. İçindeki krom ve diğer elementler olduğundan dolayı yüzlerce yıl denizlerde korozyona uğramadan dayanabiliyor” dedi.

“Bize bir fırsat doğmuş oldu”
Van’da lüks yat üretimini görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getiren Öztopçu, 4 ay önce başladıkları üretimin sona geldiğini söyledi. Pandemi dolayısıyla insanların izole hayat sürdürmek için imkanları dahilinde farklı çalışmalara yöneldiklerine dikkat çeken Öztopçu, “Dünyada daha önceleri büyük kruvazörler vardı. Şu an bunlar sökülüyor. İnsanlar artık bir arada kalmayı düşünmüyor. Daha izole bir hayat sürdürmek istiyor. Bunun için de trend denizlerde güzel bir yaşam. Bu yönde bize bir fırsat da doğmuş oldu” diye konuştu.

“Denizcilik günümüzün yükselen yıldızı”
Yat üretimine 2021 yılının mart ayında başladıklarını ve 10-15 gün içinde Van Gölü’ne indirmeyi düşündüklerini dile ifade eden şirket ortaklarından Ercan Özkaçmaz ise, “Firmamızın denizcilik geçmişi 2008 yıllının sonlarına dayanıyor. Van depremi dolayısıyla faaliyetlerimize ara vermek zorunda kaldık. Pandemi süreciyle birlikte gelişen butik yaşam tarzına uyum sağlayabilmek amacıyla böyle bir yatırıma girdik. Denizcilik günümüzün yükselen yıldızıdır. Van potansiyel olarak da ülkemizin saklı cennetlerinden biridir” şeklinde konuştu.iha

Yorumlar (2)
Öz Vanlı 2 gün önce
Sanki başlığınız biraz küçümseyici olmuş, (Kepenkci Lüks Yat Üretti) unutmayın ki insan oğlunun yapamayacağı hiç bir şey yok, yeterki azim olsun.
Cevapla Beğendim (5) Beğenmedim (2)
Vanli 1 gün önce
Van golunu kir goturuyo sanki hertarafi temizlediniz bı tek yat kaldi
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
16°
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2021
İmsak 02:46
Güneş 04:36
Öğle 12:14
İkindi 16:08
Akşam 19:41
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23