Van'da dolarla satış dönemi: Bir İranlı benden bin TL’lik alışveriş yaptı

Covid-19 tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Van’ın Kapıköy Sınır Kapısı, 9 Ekim 2021 tarihinde geçişlere tamamen açıldı.

Sınır kapısının açılmasıyla birlikte İranlı turistler kalabalık kafileler halinde Van’a gelmeye başladı. Yeni yıla sayılı günler kala yine Van’ı tercih eden İranlı turistler, gezip eğlenmenin yanı sıra alışveriş yaparak ekonomik hareketliliği arttırıyor. Kentteki esnafa can suyu olan İranlılar, dolar kurundaki belirsizlikten dolayı dolar ile alışveriş yapıyorlar. Bunu fırsat bilen Vanlı bir esnaf dükkanının camına, dolarla satışların başladığını belirten afişler astı.

Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan esnaf Bilal Tırakgöz, İranlıların Van’ı ve alışverişi çok sevdiğini belirtti. Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapandığı dönemde zor günler yaşadıklarını dile getiren Tırakgöz, “Kapıköy Sınır Kapısı kapandığında bir esnaf olarak çok mağdur oldum. Ve mağdur olan, durumu kötüye giden bir tek ben değildim. Tüm Van halkı sınır kapısının kapanmasıyla zor günler geçirdi” dedi.

‘Van’a büyük katkısı var’

Tırakgöz, İranlıların Van’a büyük katkısı olduğunu ifade ederek “Ha açıldı, ha açılacak denildi ve sonunda açıldı. Biz açılmasına çok mutlu olduk çünkü İranlıların Van’a büyük katkısı var. İranlılar, Van’ı, Van’ın insanını, alışveriş yapmayı, eğlenmeyi çok seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Umarım sınır kapıları bir daha kapanmaz” diye aktardı.

‘Dolarla alışveriş yapıyorlar’

İranlıların dolar ile alışveriş yaptıklarını belirten Tırakgöz, “Dolar 18 TL iken dükkan dopdoluydu. Sadece tek bir kişi benden bin TL’lik alışveriş yaptı. Diğerlerini siz düşünün. İranlılar genelde dolarla alışveriş yapıyorlar. Ben de bunun için dükkanımın camına dolar ile alışveriş yapıldığını astım” dedi.

Fatma POLATCAN / WanHaber.com Özel