Van'da Çiftçilere temin edilen tarım makinaları verimliliği artırdı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kentte tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu kırsal kalkınma projeleriyle çiftçinin alın teri ve emeğinin daha çok değer bulması, hayvan yetiştiricilerinin yem ihtiyacını ucuza karşılamaları ve ekinlerinden daha fazla verim almaları için makine desteğinde bulunuyor.

Çiftçilerin başvuru yapmaları halinde büyükşehir belediyesi envanterinde bulunan çift sıralı silaj hasat makinesi, taş toplama makinesi, son teknoloji katı gübre dağıtım makinesi, 20 sıralı hububat ekin mikseri ve modern patos makineleri çiftçilere ekim ve biçimde destek veriyor.

Yaklaşık 100 dönüm arazide bin 200 ton mısır elde ettiğini belirten Tuşba ilçesi Atmaca Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hüseyin Koçak, “Bu yıl kendime ait arazime mısır ekimi yaptım.

Hasat makinem olmadığı için Van Büyükşehir Belediyesine hasat için başvuruda bulundum. Başvurumun ardından büyükşehir belediyesine ait çift sıralı silaj hasat makinesi ve mühendislerle hasat işlemini gerçekleştirdik. Daha önce biçim dönemlerde birçok sıkıntı yaşıyorduk. Makine bulmak çok zordu. Bu yıl hasat işlemini çok kolay gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 dönüm arazide bin 200 ton mısır elde ettik. Verimden de çok memnunum emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha önceleri dışarıdan araç kiralayarak hasat işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Mazlum Şahar ise “Geçtiğimiz senelerde hasat için tek sıralı bağımsız biçim makinesi kullanıyorduk. Makine hem kötüydü hem de istenilen verimi alamıyorduk. Ama bu yıl kullandığımız makine sayesinde kuraklığa rağmen çok güzel bir verim aldık” diye konuştu.

Ekim ve hasat dönemlerinde makine desteği isteyen çiftçilerin Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.iha