Van'da çaya zam

Van'da şimdiye kadar 1.50 kuruş olan bir bardak çay yapılan zam ile 2 TL'ye yükseldi.

Van Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Niyazi Budak, maliyetler yükseldiği için zam uygulamasına gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Maalesef ürünlere sürekli zam geliyor. Böyle olunca biz de mecburen çaya zam yapmak durumunda kaldık. Bizler de zamma karşıyız ama tüm ürünlere zam gelince mecburen böyle bir karar aldık. Esnafımızın giderleri çok. Her şeye zam gelince doğal olarak esnaflarımız da zam talebinde bulunuyor ve bu da doğaldır. Yaptığımız 50 kuruşluk zam maalesef esnafımızın giderlerini karşılamaya yetmiyor. Bu sebeple çaya ikinci bir zam daha yapma teklifinde bulunacağız” dedi.

Kardeşler Çay Evi sahibi Dolayı Öztürk de, “Çay fiyatlarına zam yapılmasına vatandaşlarımızın tepki göstermesi doğal. Hayat şartları zorlaştı. Ancak şekere zam geliyor, çaya zam geliyor, doğalgaza zam geliyor, elektrik çok zamlandı, personel giderleri çok arttı. SGK primleri var, kiralar yükseldi. Esnafın giderleri arttı. Böyle olunca haliyle bunu mecburi olarak çay fiyatlarına yansıtıyor. Şuan kendi yağımızda kavruluyoruz” diye konuştu.

kaynak:vanMed