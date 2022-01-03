Van'da 2,8 milyon dolar ihracat, 2,3 milyon dolar ithalat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayında Van'da gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Van'da Kasım ayında 2,8 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2,3 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

EKONOMİ 03.01.2022, 13:04
Van'da 2,8 milyon dolar ihracat, 2,3 milyon dolar ithalat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Kasım ayında ihracatın 2,8 milyon dolar, ithalatın ise 2,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat %27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinin dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Kasım ayında Van'da ihracat 2,8 milyon dolar, ithalat 2,3 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat 16,6 milyon dolar, ithalat 8,1 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat 0,3 milyon dolar, ithalat 0,2 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat 3,7 milyon dolar, ithalat 3,3 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT 2,8 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Van'da 2021 yılı Ekim ayında 2,3 milyon dolar olan ihracat, Kasım ayında ise 2,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Muş'ta 2021 yılı Ekim ayında 8,6 milyon dolar olan ihracat, Kasım ayında ise,16,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitlis'te 2021 yılı Ekim ayında 0,4 milyon dolar olan ihracat, Kasım ayında ise, 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hakkâri'de ise 2021 yılı Ekim ayında 5,1 milyon dolar olan ihracat, Kasım ayında ise 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

VAN'DA İTHALAT 2,3 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Van'da 2021 yılı Ekim ayında 2,4 milyon dolar olan ithalat, Kasım ayında 2,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Muş'ta 2021 yılı Ekim ayında 11,7 milyon dolar olan ithalat, Kasım ayında 8,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitlis'te 2021 yılı Ekim ayında 0,6 milyon dolar olan ithalat, Kasım ayında 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hakkâri'de 2021 yılı Ekim ayında 6,9 milyon dolar olan ithalat, Kasım ayında 3,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bölgegaztesi

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