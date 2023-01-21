Van'da 12 ayda 770 şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Ocak - Aralık 2022 sürecinde en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 579 şirketle Malatya, 397 şirketle Elazığ, 381 şirketle Erzurum izledi.

Ocak - Aralık döneminde Ağrı'da 186, Erzincan'da 118, Bitlis'te 219, Muş'ta 145, Iğdır'da 114, Bingöl'de 120, Hakkâri'de 110, Kars'ta 66, Tunceli'de 38 ve Ardahan'da 20 şirket kuruldu. Verilere göre Aralık ayında Van'da 70 şirket, 35 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda Van'da 10 şirket tasfiye olurken, 8 şirket, 22 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

2022 Ocak-Aralık döneminde Van'da 770 şirket, 16 kooperatif, 382 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 68 şirket, 7 kooperatif ise tasfiye oldu. Bu dönemde Van'da 62 şirket, 6 kooperatif ve 157 Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi ise kepenk indirdi.

2022 Ocak-Aralık döneminde bölge illeri Bitlis'te 219 şirket, 2 kooperatif, 56 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 16 şirket, 3 kooperatif tasfiye oldu. Yine Bitlis'te bu dönemde 17 şirket 6 kooperatif, 46 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Hakkari'de 12 aylık dönemde 110 şirket, 4 kooperatif, 49 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 5 şirket ise bu dönemde tasfiye oldu. Hakkâri'de bu süreçte 4 şirket, 3 kooperatif.

22 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta 12 aylık süreçte 145 şirket, 4 kooperatif, 44 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 16 şirket, 9 kooperatif tasfiye oldu. Muş'ta 2022 yılında 25 şirket, 8 kooperatif, 15 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi. 2022 yılında, 2021 yılına göre kurulan şirket sayısı %27,8 kurulan kooperatif sayısı %38,8 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,7 azaldı.

2022 yılında, 2021 yılına göre kapanan şirket sayısında %42,8 kapanan kooperatif sayısında %17,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %9,3 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %53,8 ARTIŞ OLDU

Aralık 2022'de, Aralık 2021'e göre kurulan şirket sayısı %53,8 kurulan kooperatif sayısı %75,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,7 arttı. Aralık 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %20,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,3 kapanan kooperatif sayısında %26,8 artış oldu.

ARALIK 2022'DE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %12,8 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %14,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %50,2 kurulan kooperatif sayısı %12,8 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %177,3 kapanan kooperatif sayısı %218,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %41,3 artış gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi