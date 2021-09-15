Van'da 1 ayda rekor konut satışı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da 2021 Ağustos ayı itibariyle 3 bin 893 konut satılarak el değiştirdi.

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta bin 386 konut, Bitlis'te bin 170 konut ve Hakkâri'de 151 konut satış sonucu el değiştirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE AĞUSTOS AYINDA 141 BİN 400 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,0 azalarak 141 bin 400 oldu. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 27 BİN 375 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %64,0 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve %20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI 42 BİN 639 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,2 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve %15,0 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 932 konut satışı ile Ankara ve bin 972 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 98 BİN 761 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve %18,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 710 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 759 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA AĞUSTOS AYINDA 5 BİN 866 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,7 artarak 5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.

Van Bölge Gazetesi