Vali Balcı: Tekstilde hedef 100 bin istihdam...

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden tekstil fabrikalarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kentteki işsizliğin azaltılması gerektiğini vurgulayan Vali Balcı, OSB'de tekstil anlamında 6 tane fabrikayı tamamladıklarını, 10 yeni fabrikanın da çok yakında temelinin atılacağını vurguladı. OSB'deki fabrika incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Balcı, "İlimizin işsizliğini azaltmamız lazım. OSB'de tekstil anlamında 6 tane fabrikamızı bitirdik.

10 yeni fabrikanın çok yakında temelini atıyoruz. Bir yıl içerisinde tekstilde inşallah 20.000 kişinin istihdamı sağlamış olacağız. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 50 bin, 10 yıl içinde de 100 bin kişinin istihdamının sağlanacağı bir tekstil kenti kuruyoruz.

Kırsal alanda da koyun projemizi yürütüyoruz. İnşallah 1 ila 2 yıl içerisinde 10 bin kişiye yüzer koyundan bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli sıfır faizli koyun kredisinden yararlandıracağız. Koyun varlığını 5-6 yıl sonra 6-7 milyona çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi