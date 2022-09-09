Vali Balcı: Çiftçinin, üreticinin yanındayız

Gürpınar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen 'Bitkisel Üretim Altyapısını Geliştirme Projesi' kapsamında üreticiler tarafından 22 bin dekarlık alanda ekimi yapılan silajlık mısırın ilk hasadı yapıldı.

Gürpınar ilçesinde düzenlenen silajlık mısır hasadı törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Gürpınar İlçe Tarım Müdürü Yakup Ayten, Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu ve çiftçiler katıldı.

"VAN'DA TARIM, ÜRETİCİLER VE ÇİFTÇİLER ADINA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPILIYOR"

Hasat töreninde konuşan Van Valisi Ozan Balcı, her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını belirterek, "Bugün Gürpınar'da silajlık mısır hasadına katıldık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi üreticinin, tarımın yanındayız ve onların dostuyuz. Van'da tarım, üreticiler ve çiftçiler adına çok güzel işler yapılıyor. Gürpınar'da yaklaşık 40 çiftçimiz, 6 bin 700 ton civarında silajlık mısır elde etti. Hayvan yemi anlamında çok anlamlı ve önemli. Sadece bununla yetinmiyoruz. İnşallah bu sene 50 milyon tutarında da çiftçilerimize sertifikalı tohum dağıtıyoruz.

Bu hem verimi yüzde 25 arttırıyor hem de çiftçilerimize büyük bir katkı olacak. Bunu çok önemsiyorum. Yine tarım adına şunu yapıyoruz; 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli, sıfır faizli koyun projemizi başlattık. Burada mera ıslahı var. Veterinerlik hizmetleri beraber yürütülüyor. Koyunların sigorta edilmesi, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması, dişi kuzu kesiminin engellenmesi.

Hedefimiz her aileye 100 koyun vermek yada varsa da daha çok artırmak. Ama minimum 100 koyun gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah 2 yıl içerisinde 1 milyon koyunu vermeyi düşünüyoruz. Buradan tüm Vanlı çiftçilerimize bunu duyuruyorum. Bu proje önemli. Öz sermaye ipotek de istemiyor. 2 kefille beraber inşallah bu koyun projesi gerçekleşecek. Bir taraftan kaba yem bitkisi vereceğiz, bir taraftan da çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmek için destekler vereceğiz" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZE BAĞ BAHÇE KURACAĞIZ"

Van'ın meralar, otlaklar anlamında önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Vali Balcı, "Tarımsal sulamaya çok önem veriyoruz. İnşallah gölet projelerimizi de hızla projelendiriyoruz. Var olanların da ihalelerini gerçekleştireceğiz. Tarımsal sulamayı da gerçekleştirdiğimiz anda çiftçilerimize çok büyük destek olacağını düşünüyoruz. Tarım Müdürlüğündeki arkadaşlarımız çalışıyor.

Van'da meyve yetiştiriciliği için tüm alanları tespit ediyorlar. Bir kısmı sonbahar bir kısmı da ilkbahar olmak üzere meyve dikimlerini gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize bağ bahçe kuracağız. Bunu çok önemsiyorum. Özellikle Çatak ve Bahçesaray bölgesinde büyük ceviz bahçeleri kurulacak. Bölgenin kendi cinsine, türüne, kendi ekosistemine, tabiatına, iklimine uygun cinslerden ağaçlar dikilecek. Cevizciliği geliştireceğiz. Yine bu bölgede arıcılık çok önemli. Arıcılığı özel geliştireceğiz.

Ayrıca yine Erciş'te jeotermal sondajlar yapıyoruz. Jeotermal seralar kurmayı planlıyoruz. Gürpınar'da hayvancılık OSB kurma çalışmalarımız devam ediyor. Kısacası çiftçinin, üreticinin yanındayız. Çiftçileri, eli nasır tutan, alın teri göz nuru emeklerini, kadınıyla, erkeğiyle yaptıklarını çok önemsiyorum ve her zaman yanlarındayız. Devletimizin, milletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini çiftçiler için kullanmaktan da büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Her zaman onların yanındayız.

Bugün burada sembolik hasat yaptık ama bunun anlamı şu; çiftçilerin faaliyetlerini önemsemek, onlara değer vermek, onların yanında olmak, onlara kıymet vermek. Bu projenin gerçekleştirilmesinde başta Kaymakamımız olmak üzere il tarım müdürümüze, belediye başkanımıza, ilçe tarım müdürüne, bütün mühendislere, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah çiftçilerimize, üreticimize, tarıma desteklerimiz devam edecek. Her zaman Van çiftçisinin, üreticisinin yanındayız. Bu ve buna benzer işler memlekete, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

GÖRENTAŞ: "22 DEKARLIK BİR ALANDA SİLAJLIK DİKİMİ YAPTIK"

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise, kentte hayvancılık için önemli olan silajlık mısırın hızla yaygınlaştığını belirterek, "Bu yıl yaklaşık 7 bin dekarlık alanda silajlık mısır ekimimiz bulunmaktadır. Bugün de Gürpınar ilçemizde 22 dekarlık bir alanda silajlık dikimi yaptık. Hayvan beslenmesinde son derece önem taşıyan silajlık mısırın bu bölgede hayvancılığın gelişmesinde katkısı olacaktır. Gerek projeye katkı sunan Kaymakamımıza, İlçe Tarım Müdürümüze, DAP'a şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu projemiz sayesinde büyükbaş hayvancılığımız daha iyi bir noktaya gelecektir" diye konuştu.

MALAT: "KENDİMİZE YETEMİYORDUK"

Tarla sahibi Mehmet Malat ise, profesyonel olarak süt ürettiği belirterek, "Aynı zamanda tarım yapıyoruz. 2 yıl önce kaymakam bey ve ilçe tarım müdürlüğü tarafından geliştirilen mısır projesini ilk şeyleriyiz, denekleriyiz, ilk üreticileriyiz. Geçen sene bize bu imkânlar sağlandı. Ekipman imkânı sağlandı, tohum imkânı sağlandı. Biz de üreticiler olarak zaten hayvancılık yaparken çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Kaba yem üretimimiz gayet düşüktü ve biz kendimize yetemiyorduk. Yerel yönetimlerin bizi bu şekilde desteklemesi bizi çok rahatlattı.

Biz geçen sene burada bir hasat yaptık yine. Geçen yıl yaklaşık dekara dört ton, beş ton civarı bir rekolte değeri olan bir ürün aldık. Bu sene de bir tık daha ileriye giderek hem ekim alanımızı genişlettik hem de daha tecrübe ettik. Mısır üretiminden önce süt üretimimiz gayet düşüktü. Biz mısırla tanıştıktan sonra hayvanlarımızdaki hem süt oranı pik seviyeye çıktı ve dolayısıyla iyi kaliteli süt üretmeye başladık.

Biz kendimiz üreteceğiz, kendi kendimize biz yeteceğiz. Eğer yerel bürokrasi, yerel yönetimler, hükümet ve devlet üreticileri özellikle çiftçileri yerelde desteklerse, tohum desteği, ekipman desteği, düşük faizli kredilerle desteklerse biz bu biz bu enflasyonun üstesinden çok rahat bir şekilde geleceğiz. Allah'ın izniyle üretime devam edeceğiz. Köylünün gerçekten milletin efendisi olabileceği bir dönemdeyiz. Bütün milletin tükettiğinin fazlasını üretmeliyiz" dedi. Daha sonra traktörün direksiyonuna geçen Vali Balcı, silajlık mısırın hasadını yaptı.

Van Bölge Gazetesi