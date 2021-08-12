Vakıfbank Düşük Faizle 125000 TL Kredi Veriyor

Vakıfbank 125.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Vakıfbank üzerinden 125.000 TL kredi başvurusu yapabilir, tüm ihtiyaçlarınız için aynı gün içinde onay alabilirsiniz. Ülkemizin köklü kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, özel müşterilerin seçtiği bir banka olarak bilinmektedir. Banka tüm müşterilerine özel kampanyalar hazırlayan bir bankadır. Sizlerde bu bankadan ihtiyacınız ne ise ona göre kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka diğer bankalara nazaran daha sert kredi onayı verme taraftarıdır. Yani bu bankadan gelir belgesiz olarak kredi kullanamazsınız. Kamu bankası olmasından dolayı banka evraklarınızı ve çalışma sürenizi görecektir.

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Vakıfbank kredi başvurusu yaptığınızda banka çalışan müşterilerin en son 6 aylık sigortalarının düzenli olarak yatmış olmasını görmek isteyecektir. Ayrıca toplamda da 12 aylık bir sigorta geçmişinizin olması gerekiyor. Eğer yeni işe başladıysanız ve kredi notunuz çok yüksek bile olsa bu banka size sigortanız olmadığı için kredi vermeyecektir. Emekliler içinde emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda hemen 125.000 TL krediyi alabileceksiniz.

Vakıfbank 125.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapacaksanız, size en yakın Vakıfbank şubesine gitmeniz gerekiyor. Banka şubesinden eğer maaş alıyorsanız, sadece kimliğinizle giderek, maaşınızın 22 katına kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Banka 4.000 TL ve üzerinde maaş alan müşterilerine 125.000 TL kredi verecektir. Daha düşük maaş alıyorsanız daha uygun kredi kampanyalarından faydalanacaksınız. Alacağınız bu ihtiyaç kredisinde banka 36 ay vade ve 6 ay erteleme imkanı da sizlere sunacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda ayrıca kredi skorunuza ve kredi sicilinize de bakılır. Bankalarda gecikmeli ödemeleriniz varsa kredi başvuru sonrasında onay alamayabilirsiniz. Bu yüzden eğer başvuru yapmadan önce kredi ve kart ödemeleriniz gecikmedeyse bu ödemeleri yapınız ve daha sonra kredi başvurusu yapınız.

Vakıfbank 125.000 TL kredi almak isteyenlerin ayrıca diğer banka borçlarına da bakacaktır. Eğer diğer bankalarda kredi ve kredi kartı borçlarınız varsa banka bu borçları kapatacak ve kalan kısmı sizin hesabınıza yatıracaktır. Çünkü bankalar tek bir yere ödemenizi daha sağlıklı görmektedirler. Bu sebeple eğer borçlarınız varsa bu şekilde kapatabilir ve sizde uzun bir süre rahat nefes alabilirsiniz. 125.000 TL borç kapatma kredisi alacağınız zaman banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı vermektedir. Kredi ödemelerinizi 2 ayda bir, 3 ayda bir yapabilir, azalan taksitli ödeme tablosu ve artan taksitli ödeme tablosu kampanyalarından yararlanabilirsiniz.





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Sizlere bu yazımızda Vakıfbank’ın son kampanyası olan 125.000 TL ihtiyaç kredisi hakkında bilgiler verdik. Size en yakın banka şubesine giderek bu kredi hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

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