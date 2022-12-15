Uygun AVM'de 5.yıl şenlikleri başlıyor

Her yıl düzenli olarak indirim şenlikleri düzenleyen Uygun AVM, 17-18 Aralık tarihlerinde yeni bir indirim şenliği düzenleyecek. Binlerce üründe yüzde 70'e varan indirim sunacak olan Uygun AVM, hediyelik eşyadan çeyize kadar bir çok üründe indirime gitti.

Konuyla alakalı WanHaber'e konuşan mağaza sahibi Safet Şevgin "Amacımız hediyelik eşya, çeyiz, ev aksesuarları ve binlerce geniş ürün yelpazesiyle sattığımız ürünleri vatandaşlara uygun fiyata kaliteli olarak sunmaktır" dedi.

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