Üretici bir bir kesime gönderiyor, kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatları hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Marmara ve Ege'deki besicilerin maliyet hesapları tutmadı. Süt ineklerinin kesilmesine rağmen kırmızı etin kilosuna 5 lira zam geldi. TÜİK'e göre hayvan yemine gelen senelik zam %145! İşte son dakika haberinin detayları...

ÜRETİCİLERİN BEKLENTİSİ 'ZAM'

Maliyetlerin artması nedeniyle et fiyatlarının yeniden zamlanması bekleniyor. Ot ve mısır maliyetinin 400 TL ve 500 TL'den 1.200, 1.500 TL bandına çıktığını belirten üretici zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

TÜSEDAD BAŞKANI AÇIKLADI: KIRMIZI ETE YENİDEN ZAM GELECEK!

FOX Ana Haber'e konuşan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ineklerinin kesilmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini aynı şekilde bu durumda da kırmızı etin yeniden zamlanacağını belirtti.

KIYMANIN KİLOSU 160 TL, KUŞBAŞININ FİYATI 170 TL

Güncel fiyatlar ise şu şekilde; kasaplarda kıymanın kilosu 160 TL'ye satılıyor. Bazı zincir marketlerde ve bazı bölgelerdeki lüks kasaplarda kıymanın kilosu 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde dana kuşbaşının ortalama fiyatı da 170-180 TL bandında...

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