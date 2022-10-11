Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte açıklama detayları..

EKONOMİ 11.10.2022, 10:27 11.10.2022, 10:33
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte açıklama detayları..

Öğrenci ulaşım desteği ne kadar kaç TL? Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz” dedi.

Kaynak: YeniAkit

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