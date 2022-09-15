Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?

Seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti; özellikle hayat pahalılığı nedeniyle partiden uzaklaşan seçmeni kazanmaya dönük stratejiler ve sahada kullanılacak dil üzerinde çalışıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında hafta başında yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının da ana gündemi seçim hazırlıklarıydı. BBC Türkçe AK Parti kulislerinden yansıyan bilgileri aktardı. Buna göre AK Parti, seçim stratejisini "dış politikada zafer, ekonomide iyileşme" ve "6'lı masayı yıpratma" stratejisi üzerine kuruyor.

"DİPLOMATİK ZAFER" SÖYLEMİ KULLANILACAKAK

Parti'nin sahada kullanacağı en önemli argümanlardan birisini "diplomatik zafer" söylemi oluşturacak. Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye'nin "tahıl koridoru" oluşturulmasındaki rolü, Avrupa enerji kriziyaşarken, Türkiye'nin "iki tarafla da görüşebilen" ülke konumunu koruyabilmesi "diplomatik zafer" olarak görülüyor.

ATILAN ADIMLARIN KARŞILIĞINI BULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu çerçevede, seçmene "yeni dünya düzeninde Türkiye'nin artık küresel güç odağı haline geldiği, bunun ekonomiye de olumlu yansıyacağı" anlatılacak. Aralık ayındaki kur krizinin ardından ekonomideki dengelerin alt üst olduğu iktidar tarafından da kabul ediliyor. Ancak geçen Temmuz ayında asgari ücret dahil, çalışanlara ve emeklilere yapılan zamlar, tarımda ürün taban fiyatlarındaki artışlar, 3600 ek gösterge, EYT sorununa çözüm hazırlığı gibi adımların, seçmende karşılık bulduğu düşünülüyor.

SIRADA TAKSİTLE OTOMOBİL PROJESİ Mİ VAR?

Son 2 aydır da parti oylarının yükselişe geçtiği, iktidarın "moral üstünlüğü" yeniden ele geçirdiği savunuluyor. Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak açıkladığı TOKİ'nin gerçekleştireceği konut projesine yönelik ilgi, partide moralleri de yükseltti. Bu hamlelerin devamının ise "yeni doğalgaz müjdesi" ve ilk yerli otomobil TOGG'un üretimine başlaması gösteriliyor. TOGG'u üretecek fabrikanın 29 Ekim'deki açılışının da görkemli bir törenle yapılması planlanıyor. Sosyal konut projesinde olduğu gibi ÖTV indirimi veya ilk kez araç sahibi olacaklar için uygun taksitle otomobil almayı kolaylaştıracak projelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

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