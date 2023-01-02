TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu

Araç muayenesi tüm araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken işlemler arasında yer alıyor.

Araç sahipleri araçlarını TÜVTÜRK tesislerinde muayene ettiriyorlar.

TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ise her sene değişiklik gösteriyor.

Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi.

%122 oranında zam geldi

2023 yılı zorunlu araç muayenesi fiyatlarına %122'ye yakın oranında zam geldi.

1.130,40 TL oldu

Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek.

Büyük araçlar 1.528,10 TL ödeyecek

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.

Muayene yaptırmama cezası da arttı

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yapılan yeniden değerleme oranıyla birlikte arttıç

Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

Ensonhaber