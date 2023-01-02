TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu
2023 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Yapılan zamla birlikte araç muayene ücreti 1.130,40 TL'ye yükseldi.
Araç muayenesi tüm araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken işlemler arasında yer alıyor.
Araç sahipleri araçlarını TÜVTÜRK tesislerinde muayene ettiriyorlar.
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ise her sene değişiklik gösteriyor.
Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi.
%122 oranında zam geldi
2023 yılı zorunlu araç muayenesi fiyatlarına %122'ye yakın oranında zam geldi.
1.130,40 TL oldu
Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek.
Büyük araçlar 1.528,10 TL ödeyecek
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.
Muayene yaptırmama cezası da arttı
Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yapılan yeniden değerleme oranıyla birlikte arttıç
Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.
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