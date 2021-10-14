Tuşba Belediyesi’nden, ‘fahiş fiyat ve hijyen’ denetimi

 Tuşba Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri artırdı.

EKONOMİ 14.10.2021, 12:22 14.10.2021, 12:53
Tuşba Belediyesi’nden, ‘fahiş fiyat ve hijyen’ denetimi

WanHaber.com-Haber Merkezi

Özellikle son günlerde sıkça dile getirilen fahiş fiyat artışları üzerine Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile harekete geçen Tuşba Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde fiyat, fırın ile kuaför ve güzellik merkezlerinde ise hijyen denetimi yaptı. Ürünlerin yüksek fiyat ile satışının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla marketleri tek tek dolaşan ekipler, raflardaki ürünlerin etiket fiyatları ile gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon ile kasa fiyat farkına yönelik kontroller yaptı. Güncel fiyatları da kayıt altına alan ekipler, fırın ile kuaför ve güzellik merkezi gibi insan sağlığını direk etkileyen yerlerde ise işyeri ve çalışanların kişisel temizliğini kontrol etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk’ün nezaretinde denetimlerini sürdüren belediye ekipleri, işletme yetkililerini (Covid-19) tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar hakkında da bilgilendirdi. İlçe genelinde gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalıştıklarını belirten belediye yetkilileri, “Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini daha da sıkılaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Bunun için ilçe genelindeki denetimlerimize ara vermeden sürdüreceğiz” dediler.

Yorumlar (4)
akif vanlı 2 gün önce
insanları kandırmayın fahiş fiyat ile ilgili belediyenin yada zabıtanın bir görevi yok ,bir liralık birşey 10 liraya satılıyor diyelim zabıta bunu nasıl tespit edecek , ticaret il müdürlüğü ne işe yarıyor. odalarından çıkmıyorlar
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VANLI 2 gün önce
ALLAH AŞKINA İNSANLARI APTAL YERİNE KOYMAYIN....LÜTFEN ...VAZGEÇİN
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Turgut 1 gün önce
Vanın yerel marketleri çok pahalı denetim yok
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Önce yapmanız gereken işleri yapın sonra bunlarla uğraşın 21 saat önce
Halil ERBATMAZ
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