Tuşba Belediyesi’nden, ‘fahiş fiyat ve hijyen’ denetimi
Tuşba Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri artırdı.
WanHaber.com-Haber Merkezi
Özellikle son günlerde sıkça dile getirilen fahiş fiyat artışları üzerine Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile harekete geçen Tuşba Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde fiyat, fırın ile kuaför ve güzellik merkezlerinde ise hijyen denetimi yaptı. Ürünlerin yüksek fiyat ile satışının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla marketleri tek tek dolaşan ekipler, raflardaki ürünlerin etiket fiyatları ile gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon ile kasa fiyat farkına yönelik kontroller yaptı. Güncel fiyatları da kayıt altına alan ekipler, fırın ile kuaför ve güzellik merkezi gibi insan sağlığını direk etkileyen yerlerde ise işyeri ve çalışanların kişisel temizliğini kontrol etti.
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|O
|P
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|8
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|2. Trabzonspor
|8
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|9
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|8
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|8
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|8
|14
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|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
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|8
|8
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|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
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|14
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|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
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|12
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|9. West Ham
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|7
|10
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|10
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|3
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|3
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