Türkiye turizminde patlama bekleniyor

Turizm sektörüne ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu sene 42 milyon turist ağırlayarak 35 milyar dolarlık kazanç hedeflediklerini duyurdu.

EKONOMİ 12.05.2022, 10:20
Türkiye turizminde patlama bekleniyor

Koronavirüs salgınındaki azalma ve havaların ısınması üzerine Türkiye'de turizm sezonu açıldı.

Çeşitli ülkelerden yollara düşen turistler, ülkenin farklı şehirlerine akın etmeye başladı.

'Habertürk Gündem' programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu yılki turist hedefini açıklayarak önemli açıklamalar yaptı.

42 milyon turist; 35 milyar dolar gelir
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2019'u rekor bir turist sayısıyla kapattıklarını hatırlatarak 2020 yılında salgın sebebiyle gelir noktasında gerilediklerini söyledi.

Geçen yılı 30 milyon turist ve 24,5 milyar dolar gelirle kapattıklarına dikkati çeken Ersoy, bu sene ise 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefi koyduklarını ifade etti.

"Rakamların gidişatı iyi"
Ersoy, turizmde en çok vurguladıkları konunun pazar çeşitliliği olduğunun altını çizerek bu anlamda ilk olarak 2019'da Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nı kurduklarını ve Türkiye'yi tanıtmak adına birçok çalışmalar yaptıklarını anlattı. Ekonomik krizlerin tarih boyunca yaşandığını ve ülke olarak bu sıkıntılara alışkın ve hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Ersoy, turizm anlamında Türkiye'nin 2 yıldır dünyada açık ara en yoğun ve en etkin tanıtım yapan ülke olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Türkiye'nin şu anda 140 ülkede televizyon kanallarında etkili reklamının yapıldığına dikkati çekerek "Bazı noktalarda 200'e kadar çıkıyoruz ulusal kanallardan. Bir sıkıntı yok, yine 2019 rakamlarını yakalayacağız. Karadeniz'deki savaş nedeniyle beklentilerimizi bir kenara koyduk. Ama 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimizi alternatif pazarlardan sağlayacağız. Alternatif pazarlarımız da Batılı turist. İlk gelen veriler de bunu gösteriyor. Rakamlar iyi gidiyor şu anda." dedi.

"Turizmi 81 ile yayacağız"
AA'nın haberine göre 2023 stratejileri arasında turizm ekonomisinin 81 ile yayılması hedefinin bulunduğunu dile getiren Ersoy, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Çok yolcu alan rakip ülkelere baktığımız zaman onlarda kültür esaslı turizm yüzde 40 civarında, bizde yaklaşık yüzde 20'ler civarında. Bizde deniz, kum, güneş ağırlığı pasta payında yer kaplıyor. Tabii bizim iki hedefimizin olması lazım, bir tanesi turizmi 81 ile yaymanız ve kültür silahını kullanmanız gerekiyor, bunlarla ilgili adımlar atılıyor. Bir de nitelikli turisti daha fazla hedeflemeniz gerekiyor ki kişi başı gelirleriniz artsın. Biz bu anlamda kültürel turizmi artırmak için arkeoloji programını başlattık. 160 kazı başkanlığını 12 aylık bir programa aldık. 12 ay boyunca kaynak aktarıyorsunuz. Belli dönemlerde raporlamasının da hazırlanması gerekiyor. Düzenli ve sürdürebilir 3 yıllık protokoller yapıyoruz kazı başkanlıklarımızla. Daha fazla ören yeri gezilebilecek noktaya geliyor böylelikle. Sonuç olarak turist çekenlerin kazı oranlarını artırıyorsunuz, yeni yerleri açıyorsunuz."

ENSONHABER

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