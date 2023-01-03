Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz anlaşması imzalandı

Türkiye, enerji sektöründe merkez haline gelme yolunda ilerliyor...

Rusya, ödeme sorunu nedeniyle Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını keserken Sofya yönetimi, gözlerini Türkiye’ye çevirdi.

Türkiye ile Bulgaristan, doğalgaz konusunda müzakereler gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandı.

13 yıllık doğalgaz transferi anlaşması imzalandı

İki ülke arasında, yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak iş birliği anlaşması imzalandı.

Bakan Dönmez, imzalanan anlaşma süresinin 13 yıl olduğunu açıkladı.

"Avrupa’nın doğalgaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak"

Dönmez, ''Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğalgaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir." ifadelerini de kullandı.