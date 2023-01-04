Türkiye genelinde ekmeğin satış fiyatı 5 liraya yükseltildi

Fırıncılar Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ekmeğin kilogram fiyatı ülke genelinde 25 lira" denildi. Asgari ücretle 1700 ekmek alınabildiği belirtildi.

EKONOMİ 04.01.2023, 14:52
Türkiye genelinde ekmeğin satış fiyatı 5 liraya yükseltildi

Türkiye genelinde ekmek fiyatıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklamayı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptı.

Federasyon Genel Merkezi'nde konuşan Balcı, "Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 lira." dedi.

Ekmek fiyatı açıklaması
Yeni yıl ile birlikte ekmeğin 7,5 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Balcı, "Kasım ayında ülke genelinde; Antalya, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Sakarya, Bursa, İzmir, Yalova ve Manisa'da uygulanan fiyat gecikmeli olarak İstanbul ilinde 1 Ocak'tan itibaren 5 lira olarak uygulanıyor." dedi.

Kilogramı ülke genelinde 25 lira
Satış fiyatının, Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacağını dile getiren Balcı, "Dolayısıyla yeni yıla girmekle birlikte, asgari ücretin artması ile birlikte ekmek fiyatında ülke genelinde bir fiyat değişikliği kesinlikle söz konusu değil. Bugün geldiğimiz noktada ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı ülke genelinde 25 lira.

Ocak ve şubatta yine aynı fiyatlarla devam edeceğiz. Bugüne kadar bizim amacımız her gelen maliyet artışını direkt ekmeğe yansıtmak olmadı, bundan sonra da olmayacak. Onun için bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Gerçek olan bizim yapmış olduğumuz açıklamalardır." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle 1700 ekmek alınabiliyor
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, asgari ücretle 2002'de 736 ekmek, şu an ise 1700 ekmek alınabildiğini söyledi.

TMO'nun fırıncılara uygun fiyatla un vermesinin piyasayı iyi yönde etkilediğini ancak unun ekmek üretiminde yüzde 30'luk bir maliyeti kapsadığını aktardı.

"200 gram ekmek 5 lira yazıyorsa o fiyattan satılacak"
Resmi tarifenin dışında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini vurgulayan Balcı, "Resmi tarifenin dışında gram ve fiyatta ekmek satılması kesinlikle yasal değildir. Bunun cezai yaptırımları da son düzenleme ile ciddi anlamda arttı ve biz üyelerimizi genelge ile uyardık.

Yani; resmi tarifede eğer 200 gram ekmek 5 lira yazıyorsa, 200 gram ekmek 5 liradan satılacak. Bunun dışında tarifede yazılmayan bir gram ve fiyat ile ekmeğin satılması söz konusu olamaz." diye konuştu.

"Her işletmede ekmek çeşitleri farklı"
Balcı, diğer ekmek çeşitlerindeki fiyat artışlarının ise fırınların maliyetleri üzerinden belirleneceğini söyleyerek, "Diğer çeşitlerinde, her işletme kendi maliyetini vatandaşın göreceği şekilde yazarak satışa arz ediyor. Çünkü her işletmede ekmek çeşitleri de farklılık arz ediyor. Önemli olan halkımızın alıp tüketmiş olduğu normal ekmek fiyatını belirlemek." ifadelerini kullandı.

"Ucuz ekmek temini çalışmalarına karşı değiliz"
DHA'nın haberine göre, yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin ekmek üzerinden siyaset yapmalarını doğru bulmadıklarını kaydeden Balcı, "Biz dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek temini konusunda belediyelerin çalışma yapması konusuna karşı değiliz. Bu çok doğaldır ve bunun da taraftarıyız. Bu çalışmanın içerisinde fırıncı esnafı her zaman yer almıştır.

Bunun örnekleri de var. Mesela Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri koyarak orada fırıncı esnafının üretmiş olduğu aynı kalitedeki 5 liralık ekmeği 3 lira 75 kuruştan vatandaşa sunuyor. Aynı şekilde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekmek üretmeyerek Halk Ekmek büfelerinde ekmeği 3 lira 75 kuruşa satıyor.

"Belediyelerin üretim yapmalarına karşıyız"
Ama bakıyorsunuz asli görevlerini yapmayan belediyeler yeni ekmek tesisi açarak veya eskisi üzerinden, 'Biz de ekmeğe zam yok' diyor. Dar gelirli vatandaşı düşünen belediyeler, fırıncı esnafının yaptığı işi yapmaktan ziyade su fiyatında gerekli kolaylığı sağlaması lazım. Biz üretim yapmalarına karşıyız. Üretim yapmalarını doğru bulmuyoruz." dedi.

Ensonhaber

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