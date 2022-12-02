TÜRK-İŞ: Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira

Milyonların gözünün çevrildiği asgari ücret için işçi, işveren temsilcileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir araya geldi.

Belirlenen takvime göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık, ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

Konuya ilişkin TRT Haber'de açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, istedikleri asgari ücret miktarını açıkladı.

"7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz"

"7 bin 785 lira, bu rakam kırmızı çizgi, bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır." diyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakamın altında masada olmayız"

"Kırmızı çizginin üzerine çıkmak gerekiyor. Bizim hesabımıza göre gıdada artış yüzde 138. Çalışma Bakanı'nın iyi niyetinden şüphem yok ama şimdi bu markete, kasaba, bakkala, markete işçi gidiyor, işsiz gidiyor, emekli gidiyor, dar gelirli gidiyor, sabit gelirli gidiyor, küçük esnaf gidiyor, köylü gidiyor. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz.

Yani ülkeyi yönetenler veya İşveren Sendikası bunu da göz önünde bulundurarak bize bir rakam getirmesi gerekiyor. Ondan sonra biz duracağımız yeri biliyoruz.Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız."

Ensonhaber