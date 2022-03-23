Türk-İş: Asgari ücret aralık ayında konuşulacak

Enflasyon yükseldiği için asgari ücretin yıl içinde ikinci kez zamlanacağı görüşü, AK Parti kanadından isimlerce ortaya atılmıştı. Asgari ücretlileri beklentiye sokan bu açıklamaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Cumhuriyet tarihde görülmemiş oranda bir zam yapıldığını, bu artışın sosyal ve tarihsel açıdan çok önemli olduğunu bildirerek, "Tartışmaları anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık." şeklinde karşılık vermişti.

Tartışmalara bu kez de işçi sendikalarından ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda aktif rol oynayan Türk-İş Konfederasyonu'ndan yorum geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu konuda muhatabın Bakanlık ve kendileri olduğunu, insanları beklentiye sokmamak gerektiğini ve aralık ayında karar verileceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET KONUSU BOLU'DAKİ TOPLANTIDA GÜNDEME GELDİ

Bolu’da, Abant Tabiat Parkı içerisinde bulunan bir otelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımıyla Demiryolu-İş Sendikası İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

ASGARİ ÜCRETİN KONUŞMA TARİHİ 2022 ARALIK AYI

Toplantıda konuşan Atalay, kamuoyunda “Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu?” şeklindeki açıklamalara ilişkin olarak, “Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatap Bakanlık, Türk-İş ve TİSK.” dedi.

“YASADA BÖYLE BİR YÖNETMELİK YOK”

İnsanları beklenti içine sokmamak gerektiğini söyleyen Atalay, “Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım. Kamuoyunda ekonomik sıkıntı var mı? Var. Problem var mı? Var. Bunları kökten çözmek lazım. Ama insanları beklenti içine sokamazsınız. İnsanlar bunu sorar. Kamuoyu bunu sorar.

MUHATAP BAKANLIK, TÜRK-İŞ VE TİSK

Onun için asgari ücretle ilgili yetkililer kim? Çalışma Bakanlığı ve tarafları bizleriz. Bununla ilgili döndüğümüz zaman Bakan Bey'le tekrar konuşacağız. Bugüne kadar hep aralık ayında toplantı oluyor. Sistem o. Toplumu 4 ay beklenti içine sokmamak lazım. Bir şey söylediğin zaman yerine getirmek lazım.” ifadesini kullandı.

Ensonhaber