Tüm sigara markaları zam yaptı! 6 Mayıs itibariyle geçerli zamlı sigara fiyatlarının tam listesi

6 Mayıs 2022 itibariyle geçerli tüm markalar zam yaptı. 6 Mayıs 2022 itibariyle tüm sigara fiyatları zamlandı. Marllboro'nun ardından Kent, Winston, Camel, Tekel 2000, Samsun, HD sigaralarına bugün zam geldi. 6 Mayıs itibariyle zamlı sigara fiyatlarının tam listesi...

EKONOMİ 06.05.2022, 17:33
Tüm sigara markaları zam yaptı! 6 Mayıs itibariyle geçerli zamlı sigara fiyatlarının tam listesi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda TT grubu sigara markalarına 2 liralık zam geldiğini duyurdu, güncel sigara fiyatlarının listesini paylaştı. Listeye göre TT grubunda en ucuz sigara 20 lira, en pahalı sigara ise 27 lira oldu. Camel, Winston, Samsun, Tekel 2000 sigaraları ile biralara da zam yapıldı.

Bugün itibari ile Efes ithal biralara zam geldi. Corona 33,5 Cl:36 TL/ Amsterdam kutu/şişe 38tl/ Bomanti Filtresiz:25 tl /Özel seri : 23 tl /Miller 33cl:23 TL/ Miller 50 Cl :30 TL /Varım : 18 tl. Beck’s: 28 tl / Grolsh: 45 / Duvel: 51 lira oldu. Coca Cola'da zamma hazırlanıyor. Coca-Cola ürünlerine de 10 Mayıs'tan sonra zam bekleniyor. 2,5 litre Cola 20 lira, 1 litre cola 12,5 Lira olacak.

İşte zamlı sigara fiyatları listesi:

İşte tüm sigara zamlarının tam listesi: Camel, Winston sigara zammı : Sigara firmaları zamları artık otomatiğe aldı. JTI grubu sigaraları bir kez daha zamlandı. TL olarak yapılan zamla Camel ve Winston 26 liraya, Monte Carlo 25.5 TL oldu. En ucuz sigara markaları arasında yer alan Tekel 2001, Tekel 2000, Rohtmans sigaraları 25.5 TL oldu.

Kent, Maltepe, Viceroy ve Samsun sigaraları da yeni zamla 26 liraya yükseldi. TT sigara grubu da 6 Mayıs 2022 itibariyle 2 liralık zam yaptı. Violet 27 lira olurken, HD serisi 23 liraya yükseldi. En ucuz sigara grubunda bulunan Medley, MMC, Hazar ve Toros 2005 ürünleri ise 20 lira oldu.

İNTERNET HABER

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 37 84
2. 1461 Trabzon FK 37 73
3. Bodrumspor 37 72
4. Sivas Belediyespor 37 66
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 37 63
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 37 63
7. Afjet Afyonspor 37 62
8. Çorum FK 37 62
9. Ankaraspor 37 54
10. Somaspor 37 52
11. İnegölspor 37 50
12. Etimesgut Belediyespor 37 47
13. Serik Belediyespor 37 42
14. Diyarbekirspor 37 41
15. Sarıyer 37 40
16. Adıyaman FK 37 38
17. Ergene Velimeşespor 37 35
18. Turgutluspor 37 34
19. Niğde Anadolu FK 37 29
20. Kahramanmaraşspor 37 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21