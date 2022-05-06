Tüm sigara markaları zam yaptı! 6 Mayıs itibariyle geçerli zamlı sigara fiyatlarının tam listesi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda TT grubu sigara markalarına 2 liralık zam geldiğini duyurdu, güncel sigara fiyatlarının listesini paylaştı. Listeye göre TT grubunda en ucuz sigara 20 lira, en pahalı sigara ise 27 lira oldu. Camel, Winston, Samsun, Tekel 2000 sigaraları ile biralara da zam yapıldı.

Bugün itibari ile Efes ithal biralara zam geldi. Corona 33,5 Cl:36 TL/ Amsterdam kutu/şişe 38tl/ Bomanti Filtresiz:25 tl /Özel seri : 23 tl /Miller 33cl:23 TL/ Miller 50 Cl :30 TL /Varım : 18 tl. Beck’s: 28 tl / Grolsh: 45 / Duvel: 51 lira oldu. Coca Cola'da zamma hazırlanıyor. Coca-Cola ürünlerine de 10 Mayıs'tan sonra zam bekleniyor. 2,5 litre Cola 20 lira, 1 litre cola 12,5 Lira olacak.

İşte zamlı sigara fiyatları listesi:

İşte tüm sigara zamlarının tam listesi: Camel, Winston sigara zammı : Sigara firmaları zamları artık otomatiğe aldı. JTI grubu sigaraları bir kez daha zamlandı. TL olarak yapılan zamla Camel ve Winston 26 liraya, Monte Carlo 25.5 TL oldu. En ucuz sigara markaları arasında yer alan Tekel 2001, Tekel 2000, Rohtmans sigaraları 25.5 TL oldu.

Kent, Maltepe, Viceroy ve Samsun sigaraları da yeni zamla 26 liraya yükseldi. TT sigara grubu da 6 Mayıs 2022 itibariyle 2 liralık zam yaptı. Violet 27 lira olurken, HD serisi 23 liraya yükseldi. En ucuz sigara grubunda bulunan Medley, MMC, Hazar ve Toros 2005 ürünleri ise 20 lira oldu.

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