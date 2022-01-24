Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Tazminat alabilirsiniz

Yoğun kar yağışının ardından aşırı soğuk hava, buzlanmayı beraberinde getirdi. Belediyelerin yeterli önlem almaması hem yağış, hem buzlanma bir araya gelince de irili ufaklı birçok trafik kazası meydana geldi.

Peki belediye ekiplerince önlemlerin yetersizliğinden kaynaklı kazalarda belediyeler sorumlu mu?

Araç sahipleri tazminat alabilir mi?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 10. maddesinin (b) fıkrasında, belediyelere;

- Yapım ve bakımından sorumlu oldukları yolların trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,

- Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek,

- Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak,

- Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının meydana geldiği yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak şeklinde görev ve sorumluluk yüklenmiştir.

Belediyeye tazminat davası açılabilir

Şehir içi yollarda meydana gelen ve sayılan sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklanan trafik kazalarında ilgili belediyeye karşı tazminat davası açılabilir.

Benzer nedenlerle şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda uğranılan zarardan ise Karayolları Genel Müdürlüğü sorumlu olur. Çünkü belediye sınırları dışındaki yollarda, sayılan görevler Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yüklenmiştir.

Avukatların yaptığı önemli uyarıda; 2918 Sayılı Kanun gereğince şehir içi yollarda buzlanmayı engellemek Belediyelerin sorumluluğundadır.

Buzlanmadan dolayı kaza yapan vatandaşların (mutlaka kaza tutanağına kaza sebebini açıkça yazıp) maddi ve manevi tazminat alma hakkı mevcuttur.

YENİAKİT