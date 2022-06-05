Tüketiciler Birliği: 1 Kuruştan 10 bin TL tazminat alabilirsiniz

Alışveriş sonrası kasada ödeme sırasında tüketici genellikle 'Ne olacak 1 kuruştan' deyip para üstünü eksik alıyor.

Konuya değinen Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, çarşı, mağaza ve market ürünlerinin etiketlerinde insanların dikkatini çekmek için '19.99 lira', '49.90 lira' gibi fiyatlandırmaların sık sık kullanıldığını söyledi.

Genellikle 1, 5 ya da 10 kuruşun, bozuk para olmadığı gerekçesiyle tüketiciye ödenmediğini söyleyen Gündüz, zaman zaman müşterilerin de bunu umursamadığını dile getirdi.

"Dava açarsanız firmalar 10 bin TL'ye varan tazminatlar ödemek zorunda kalabilir"

Gündüz, 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmedikçe ödenmeyen bu kuruşların, birikerek büyük meblağlar oluşturduğunun altını çizdi. Para üstü ödenmeyen 1 kuruşların ülke ekonomisine de zararı olduğuna dikkati çeken Gündüz, tüketicilere ürünün etiket fiyatı ile alışveriş fişindeki miktarı karşılaştırmaları çağrısı yaptı. Gündüz, tüketicinin 1, 5 ya da 10 kuruş para üstü ödemeyen firmalara yönelik şikayette bulunup, maddi ve manevi tazminat davası açabileceğini söyledi. Gündüz, bu firmaların 10 bin TL'ye varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini de dile getirdi.

"Aldatmacaya yönelik, kanun ihlali"

DHA'nın haberine göre, küsuratlı fiyatlandırmanın aldatıcı olduğunu ifade eden Neşet Gündüz, şunları söyledi:

"Alışveriş merkezi ya da mağazada 17.95 lira, 1999 lira 75 kuruş gibi rakamlar çıkıyor. Bu tüketiciyi yanıltmaya, aldatmacaya yönelik harekettir. Ayrıca kanun ihlalidir. Paranın üzeri verilmeyecek şekilde etikete yansıtılması, ürün fiyatının ucuz olduğu algısı oluşturuyor. Tüketici para üzerini ya da ürünün iadesini istediğinde verilmemesi halinde şikayet edebilir." Ensonhaber