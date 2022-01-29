Tüketici içki raflarından ayak kesti, satışlar yüzde 40 düştü

Ağır vergi politikaları ve pazarlama yasakları nedeni ile son 4 yıldır yüzde 1.8'lik büyüme ortalamasına takılan içki sektörünün 2021'i 1 milyar litrelik hacimle kapattığı tahmin edilirken, ocak ayı ile birlikte devreye giren yüzde 47'lik vergi zamları sektörde rüzgarı tersine çevirdi. Zaman zaman devreye giren satış yasaklarına ve vergi kaynaklı fiyat artışlarına rağmen, tercihlerinden vazgeçmeyen tüketici son yapılan vergi zammının ardından içki reyonlarından ayak kesmeye başladı.

Ocak 2021 ile Ocak 2022'yi karşılaştırdıklarında satışlarda yaklaşık olarak yüzde 40'lık bir daralma tahmin ettiklerini anlatan Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, “Vergi artışından gelen altı aylık yük yüzde 47. Bir de bunun temmuzu var. Sıkıntı bu. Benim ocaktaki iyimser tahminim tüm kategorilerde yüzde 40 düşüş. Burada ÖTV zammı, aralıktaki büyük tüketim ve Omicron'un etkisi var. Zammın asıl etkisini ocak-şubat-mart ortalamasında göreceğiz. Ben kötüleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Tüketici rafın önüne gelmiyor” dedi.

PERFORMANSI TURİZM BELİRLEYECEK

Daha önceki dönemlerde yaşanan segment kaymalarının henüz gözlemlenmediğini kaydeden Kömür, bu fiyat seviyesi ile yaşananları ‘haritalanmamış toprak' olarak niteleyerek, “Çünkü tüketici piyasa çıkmadığı zaman bütün kategoriler aynı anda kaybediyor” dedi. Kömür, bu yıl turizm sektöründeki gelişmelerin çok kritik olduğunu ve sektörün 2022'deki performansını ve hacmini turizm sektörüne yapılacak satışların belirleyeceğini vurguladı.

Maliyet hesabı ihracata zaman bırakmıyor

Levent Kömür, Aralık 2021'de ise iç pazarda her zamankinden yüksek bir satış performansı ile ellerinde olan tüm ürünleri piyasaya verdiklerini dile getirdi. Artık maliyet düşünmekten ihracata odaklanamadıklarını anlatan Kömür, “Bizim odağımızın ihracat olması lazım ama en çok satan ürünümün 175 TL'den 250 TL'ye çıktığı bir dönemde ihracata zaman kalmıyor başka öncelikler geliyor. Nasıl daha fazla maliyeti tutabilirim de fiyatı çok artırmam diye düşünmekten, iç pazarla uğraşmaktan dış pazarlara zaman kalmıyor” diye konuştu.

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