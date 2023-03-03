2023'ün ikinci ayında da enflasyon düşüşte...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı verilerini duyurdu.

Şubat ayı 3,15

Buna göre şubat ayı enflasyonu yüzde 3,15'e geriledi.

Aylık verideki düşüş yıllık veriye de yansıdı.

Yıllık veride 2 puan gerileme

Veriler bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

12 ayın en düşük seviyesi

Yıllık bazda enflasyon oranı 55,18 ile 12 ayın en düşük seviyesine düşmüş oldu.

Ocak ayında da kendini gösteren düşüş ile aylık enflasyon 6,65 yıllık bazda ise 57,68 olarak açıklanmıştı.

TÜİK şubat ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK'ten yapılan açıklamada deprem bölgesindeki Gaziantep, Malatya ve Hatay'daki saha fiyatlarının derlenemediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir."

En az-en çok artış gösteren grup

Açıklanan verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

Ensonhaber