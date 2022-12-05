TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini paylaştı. Kasım ayında aylık enflasyonun hızı düştü ve yıllık enflasyon düşüşe geçti.

Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek artış ulaştırmada yaşandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.

Aylık olarak en yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 76,18, aylık yüzde 2,73 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,31 olarak gerçekleşti.

Ekim enflasyonu

Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,54 artışla yıllık yüzde 85,51 olmuştu.

Ensonhaber