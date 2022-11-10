TÜİK eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı işsizlik oranını açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

EKONOMİ 10.11.2022, 10:25
TÜİK eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait işsizlik verisini aktardı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 0,3 artış gösterdi
İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

1İşsiz sayısı 3,5 milyona yakın
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 kadınlarda ise yüzde 35,0 oldu.

Genç işsizlik yüzde 19,6
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 19,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 44,0 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,3 oldu
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 20,3 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Ensonhaber

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