TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Ekonomideki en kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2022 enflasyon verisini duyurdu. TÜFE aylık bazda yüzde 3,08 arttı, yıllık enflasyon yüzde 80,21'den yüzde 83,45'e çıktı. Piyasanın genel beklentisi enflasyon rakamlarının yüzde 84’ün üzerine çıkacağı yönündeydi.

TÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 60 artış gösterdi. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 80,21e yükselmişti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme olurkeni bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 117,66 ile ulaştırmada yaşandı.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'un enflasyonu yıllık bazda yüzde 107,42 artış göstermişti.

ENFLASYON SONRASI ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Açıklanan enflasyon verisi sonrasında dolar/TL kurunda büyük bir hareketlilik gözlemlenmedi. 18,50 seviyesinden güne başlayan kur 18,55-18,58 arasında hareket ediyor. Gram altın fiyatı ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki yükselişle haftanın ilk gününde 993 liradan alıcı ile buluşuyor.

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