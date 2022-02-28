Tüik 2022 ocak ayı verileri açıklandı

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %17,2, ithalat %54,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat %54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %19,6, ithalat %31,1 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ocak ayında %19,6 artarak 14 milyar 6 milyon dolardan, 16 milyar 751 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %31,1 artarak 14 milyar 44 milyon dolardan, 18 milyar 413 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %25,4 artarak 35 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,0 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak ayında %234,9 arttı

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında %83,0 iken, 2022 Ocak ayında %63,2'ye geriledi.

Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,3 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ocak ayında imalat sanayinin payı %93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,1 oldu.

Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %83,9 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ocak ayında ara mallarının payı %83,9, sermaye mallarının payı %10,0 ve tüketim mallarının payı %6,1 oldu.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 618 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 221 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 25 milyon dolar ile İtalya, 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 883 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,4'ünü oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 637 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 95 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 440 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 279 milyon dolar ile ABD, 769 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %4,9 azaldı, ithalat %10,0 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %16,8, ithalat %51,9 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,4'tür.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %63,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,9'dur.

Kamu Bülteni