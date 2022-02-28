Tüik 2022 ocak ayı verileri açıklandı

Ocak ayı verilerine göre, Türkiye’de ihracatta yüzde 17,2 ithalatta ise yüzde 54,2 artış var. Ocak ayında en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu. İşte detaylar..

EKONOMİ 28.02.2022, 10:30 28.02.2022, 10:36
Tüik 2022 ocak ayı verileri açıklandı

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %17,2, ithalat %54,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat %54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %19,6, ithalat %31,1 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ocak ayında %19,6 artarak 14 milyar 6 milyon dolardan, 16 milyar 751 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %31,1 artarak 14 milyar 44 milyon dolardan, 18 milyar 413 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %25,4 artarak 35 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,0 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak ayında %234,9 arttı

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında %83,0 iken, 2022 Ocak ayında %63,2'ye geriledi.

Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,3 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ocak ayında imalat sanayinin payı %93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,1 oldu.

Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %83,9 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ocak ayında ara mallarının payı %83,9, sermaye mallarının payı %10,0 ve tüketim mallarının payı %6,1 oldu.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 618 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 221 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 25 milyon dolar ile İtalya, 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 883 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,4'ünü oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 637 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 95 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 440 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 279 milyon dolar ile ABD, 769 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %4,9 azaldı, ithalat %10,0 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %16,8, ithalat %51,9 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,4'tür.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %63,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,9'dur.

Kamu Bülteni

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