Trafik sigortası yüzde 25 zamlandı

Daha önce gündeme getirildiği şekliyle, trafik sigortası yönetmeliği zamlanarak değişti. Yeni yönetmelik ve zamlı fiyatlar hazirandan itibaren uygulanacak.

EKONOMİ 17.05.2022, 12:41
Trafik sigortası yüzde 25 zamlandı

Karayollarındaki motorlu araçların asgari sigorta teminatlarının dışında motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyet gösterenlerin, araç işletenlerin sigorta teminatları da yeniden düzenlendi.

Trafik sigortası azami primleri yüzde 25 zamlandı
Yapılan değişiklikle, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına" dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

İki katına çıkartılabilir
Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya yüzde 50 oranında artırılabilecek.

Trafik sigortası priminde yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20 olacak
Yayınlanan yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “yüzde 10’a” ibaresi “yüzde 20’ye” olarak değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki katına kadar” ibaresi eklendi.

Azami primlere yüzde 25 eklenecek
Değişiklikte "1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı mayıs ayında uygulanan azami primlere yüzde 25 eklenerek uygulanır." deniyor.

Bu yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütülecek.

Asgari sigorta teminatları artırıldı
Zorunlu trafik sigortası asgari sigorta teminatları yüzde 100 oranında artırıldı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren, motorlu araç asgari sigorta teminatları, sağlık giderleri için kişi başına 500 bin liradan 1 milyon liraya, kaza başına ise motorlu araç cinsine göre 2,5 milyon liradan 5 milyon liraya, 5 milyon liradan 10 milyon liraya, 1,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

İllere göre sigorta primi değişiyor
Her ilde trafik sigortası primi o ilin kaza riskine göre değişiklik gösteriyor. 2021’de otomobillerde en yüksek primi İstanbul’daki, 1. kademedeki sürücüler ödedi. Otomobillerde en düşük primi 327 lira ile 7. kademedeki hasarsız sürücüler ödedi. En düşük primi ödeyen iller ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye’deki sürücüler oldu.

Prim artış tutarları

  • Adana'da 2021 yılında birinci hasar kademedeki bir aracın primi 4.555,2 liradan 6.263,4 liraya çıktı.
  • Adana'da 2021 yılında dördüncü hasar kademedeki bir aracın primi 1.821,6 liradan 2.504,7 liraya çıktı.
  • Adana'da 2021 yılında yedinci hasar kademedeki bir aracın primi 1.002 liradan 1.377,75 liraya çıktı.
  • Balıkesir'de 2021 yılında birinci hasar kademedeki bir aracın primi 4.417,2 liradan 5.337,45 liraya çıktı.
  • Balıkesir'de2021 yılında dördüncü hasar kademedeki bir aracın primi 1.766,4 liradan 2.428,2 liraya çıktı.
  • Balıkesir'de 2021 yılında yedinci hasar kademedeki bir aracın primi 972 liradan 1.336,5 liraya çıktı.
  • İstanbul'da 2021 yılında birinci hasar kademedeki bir aracın primi 4.878 liradan 6.707,25 liraya çıktı.
  • İstanbul'da 2021 yılında dördüncü hasar kademedeki bir aracın primi 1.921,2 liradan 2.682,9 liraya çıktı.
  • İstanbul'da 2021 yılında yedinci hasar kademedeki bir aracın primi 1.072,8 liradan 11.475,1 liraya çıktı.
  • Ankara'da 2021 yılında birinci hasar kademedeki bir aracın primi 4.738,8 liradan 6.515,85 liraya çıktı.
  • Ankara'da 2021 yılında dördüncü hasar kademedeki bir aracın primi 1.896 liradan 2.607 liraya çıktı.
  • Ankara'da 2021 yılında yedinci hasar kademedeki bir aracın primi 1.042,8 liradan 1.433,85 liraya çıktı.
  • İzmir'de 2021 yılında birinci hasar kademedeki bir aracın primi 4.600 liradan 6.325,3 liraya çıktı.
  • İzmir'de 2021 yılında dördüncü hasar kademedeki bir aracın primi 1.840,8 liradan 2.539,1 liraya çıktı.
  • İzmir'de 2021 yılında yedinci hasar kademedeki bir aracın primi 1.12,8 liradan 1.392,6 liraya çıktı.

Bu tutarlar araçların özelliklerine göre ve her ay artan punlamalara göre değişiklik göstermektedir.

Ensonhaber

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