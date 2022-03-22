TOKİ'nin indirim kampanyası başladı! İşte başvuru şartları

TOKİ'nin ev ve iş yerine sahiplerine uyguladığı indirim kampanyasına başvurular bugün başladı. Buna göre borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine, yüzde 22 indirim uygulanacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Kampanyaya katılım bugün başlayıp, 19 Nisan'da sona erecek. İşte, TOKİ 2022 indirim kampanyası hakkında detaylar...

EKONOMİ 22.03.2022, 11:29
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı! İşte başvuru şartları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyası başlıyor. 81 ilde uygulanacak kampanya ile borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine, yüzde 22 indirim uygulanacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Kampanyaya katılım bugün başlayıp, 19 Nisan'da sona erecek. İşte, TOKİ 2022 indirim kampanyası hakkında detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 22 Mart’ta başlayacak.Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek. Borcunu kapatıp, tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. İşte TOKİ kampanyasının detayları...

ESNEK ÖDEME İLE YÜZDE 22 İNDİRİM
Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

ARSA ALICILARINA YÜZDE 10 İNDİRİM
Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Eylül ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Ayrıca 14 Nisan’dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

İNDİRİM KAMPANYASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

mynet

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