TMO'nun yağ satışına yoğun ilgi
Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 litrelik Ayçiçek yağını yapılan son zamların ardından 135 liradan satışa sundu. Van'da 9 günlük bayram tatili öncesi vatandaşlar yağ ihtiyacını gidermek için Van TMO'nun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Piyasada yapılan spekülasyonlar nedeniyle çok farklı fiyatlarda satılan Ayçiçek yağının litresini Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi 135 liradan satışa çıkardı. Fiyatları uygun olan yağı almak için vatandaşlar sabahın erken saatinde TMO'ya gitti.
5 litrelik birer, ikişer yağ alan vatandaşlar, özellikle bayram hazırlığı aşamasında yağın çokça tüketildiğini belirterek, tatil öncesi bu fırsatı değerlendirmek istediklerini dile getirdiler.
Piyasaya nazaran makbul fiyat seviyesi ile birçok ürünü satışa çıkaran TMO, böylelikle alım gücü düşük olan vatandaşların da temel gıda ihtiyacını gidermiş oluyor. Piyasanın oldukça altında satışa sunulan 5 litrelik yağlar, halktan büyük ilgi görüyor. Böylece vatandaşların makul fiyatlarla bu ürünlere erişme imkanını sağlanmış oluyor.
Bölgegazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22