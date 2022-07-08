TMO'nun yağ satışına yoğun ilgi

Piyasada yapılan spekülasyonlar nedeniyle çok farklı fiyatlarda satılan Ayçiçek yağının litresini Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi 135 liradan satışa çıkardı. Fiyatları uygun olan yağı almak için vatandaşlar sabahın erken saatinde TMO'ya gitti.

5 litrelik birer, ikişer yağ alan vatandaşlar, özellikle bayram hazırlığı aşamasında yağın çokça tüketildiğini belirterek, tatil öncesi bu fırsatı değerlendirmek istediklerini dile getirdiler.

Piyasaya nazaran makbul fiyat seviyesi ile birçok ürünü satışa çıkaran TMO, böylelikle alım gücü düşük olan vatandaşların da temel gıda ihtiyacını gidermiş oluyor. Piyasanın oldukça altında satışa sunulan 5 litrelik yağlar, halktan büyük ilgi görüyor. Böylece vatandaşların makul fiyatlarla bu ürünlere erişme imkanını sağlanmış oluyor.

Bölgegazetesi