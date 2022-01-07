TKDK Van İl Koordinatörlüğü 113 milyon TL hibe verdi

TKDK Van İl Koordinatörlüğü, 2021 yılını korona virüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen hedeflerinin üstünde bir performans sergileyerek tamamladı. TKDK Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, IPARD Programı ve programın 2021 yılı performansları hakkında açıklamalarda bulundu.

İl Koordinatörü Başak, “IPARD Programı kapsamında 311 milyon TL yatırım tutarına, 162 milyon TL hibe tutarına sahip 348 adet projeyi sözleşmeye bağladık. Bu hibenin 113 milyon TL ‘sini ödedik, 49 milyon TL’yi de ödeyeceğiz.

Programın geneline baktığımızda 2021 yılında gerek sözleşmeye bağlanan proje sayısı gerekse ödemesi gerçekleşmiş proje sayısı ve ödeme tutarı olarak çok iyi bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Personelimizin özverili çalışmaları ve yatırımcılarımızın motivasyonuyla 2021 yılını hedeflerimizin üzerinde bir performans sergileyerek tamamladık. Ağır pandemi koşulları altında gerçekleştirilmiş olan bu yatırımların ilimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yatırımcılarımıza desteklerimiz 2022 yılında da devam edecektir”

Kurum merkezinin 2021 yılı Aralık ayında yayınlamış olduğu IPARD II Programı 11. Çağrı Ön İlanı ile yenilenebilir enerji, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizm, zanaatkarlık ve yerel ürünler, arıcılık, tıbbi aromatik bitki, fide- fidan, süs bitkileri ve mantar yetiştiriciliği konularında proje alınacağını ilan ettiğini ifade eden Başak, “Bu bağlamda 2022 yılı desteklerimizle alakalı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı İl Koordinatörlüğümüze bekliyoruz” diye konuştu.iha