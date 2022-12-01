TİSK: EYT'de pirim farkı giderilecek

2023 asgari ücret maratonu başlıyor.

Sürecin ilk toplantısı bugün yapılacak.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

3 ana başlıkta mutabakat sağlandı

EYT'de bakanlık ile mütabakata varıldığını belirten Akkol, 3 ana başlıkta anlaşılan konulara değindi.

Akkol'un açıklamasına göre EYT'liler ve diğer çalışanlar arasındaki pirim farkı giderilecek.

EYT ile emekli olacakların kıdem tazminatları için işverene düşük faizli kredi verilmesi konusunda da anlaşma sağlandığını belirten Akkol, emekli olmak isteyenlerin belli bir plana göre emekli edileceğini de aktardı.

Pirim farkı giderilecek

Akkol'un açıklamaları şu şekilde:

"Emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek.

Tazminat için işverene kredi imkanı

Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı. Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu.

Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

Emeklilikler plan dahilinde yapılacak

Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."

Ensonhaber